Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ около Писаревки, Запселья, Ольшанки, Храповщины, Юнаковки, Садков, Варачино и Битицы в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Казачьей Лопани и Волчанска в Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, два склада с боеприпасами и склад с материальными средствами.

Группировкой войск «Центр» было нанесено поражение формированиям шести механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Димитрова, Красноармейска, Суворово, Муравки, Родинского и Гришино в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 440 военнослужащих, пять бронемашин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Петро-Ивановкой и Купянском в Харьковской области, Зеленой Долиной и Торским в ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены 12 пикапов, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, а также три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Серебрянки, Северска, Часова Яра, Федоровки, Белой Горы, Константиновки, Щербиновки и Александро-Шультино в ДНР.

При этом противник потерял более 130 военнослужащих, танк, машину РСЗО «Град», артиллерийское орудие, пикап и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Малиновки в Запорожской области, Воскресенки и Карла Маркса в ДНР.

ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Новоандреевки, Каменского, Плавней в Запорожской области, Михайловки и Антоновки в Херсонской области.

Уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, два артиллерийских орудия, пять станций РЭБ, три склада с боеприпасами и склад горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР.

В минувшую пятницу было освобождено Предтечино в ДНР, а за день до этого ВС России освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР.