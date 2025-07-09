Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Камышевахи, Вольного Поля, Воскресенки в ДНР, Темировки, Ольговского, Малиновки, Полтавки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли до 205 военнослужащих, два танка, бронемашину и станцию РЭБ.

Между тем подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и батальона беспилотных систем ВСУ возле Рыжевки, Кондратовки, Варачино, Яблоновки, Юнаковки, Писаревки, Садков и Новой Сечи в Сумской области.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Ольховаткой, Хатным и Меловым в Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли более 170 военнослужащих. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад с материальными средствами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Купянска, Благодатовки Харьковской области, Колодезей, Яцковки и Зеленой Долины ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab. Уничтожены три станции РЭБ, станция обнаружения воздушных целей и три склада с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригаде теробороны у Николаевки, Переездного, Славянска, Северска, Миньковки, Серебрянки и Щербиновки ДНР.

Противник при этом потерял до 165 военнослужащих, танк, бронемашину, три пикапа, восемь орудий полевой артиллерии и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Красноармейска, Родинского, Димитрова, Муравки, Удачного, Петровского, Гродовки ДНР, Новоподгородного и Филии Днепропетровской области.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих и три артиллерийских орудия.

А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Каменского, Плавней, Орехова, Новоандреевки Запорожской области, Степового Днепропетровской области, Антоновки и Садового Херсонской области. Были уничтожены свыше 80 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, восемь станций РЭБ, склад с боеприпасами и склад горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее российские войска освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области. А днем ранее они освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР.