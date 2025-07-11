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    Украина затягивает Европу в новую финансовую дыру
    Мерц обратился к лидерам России, США и Словакии
    Зеленский убедил Дуду в своей необразованности о Волынской резне
    Директору МХАТа Кехману предъявили обвинение в растрате средств
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Госдеп США подтвердил начало масштабной реорганизации ведомства
    Украина начала эвакуацию жителей 325 населенных пунктов Харьковской области
    Политолог назвала приоритетные версии убийства полковника СБУ Воронича
    ОПЕК отказала в аккредитации пяти ведущим западным бизнес-изданиям
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    39 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    13 комментариев
    11 июля 2025, 08:08 • Новости дня

    ВСУ отступили от Зеленой Долины после давления армии России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские подразделения оставили Зеленую Долину в ДНР и перебазировались на западные оборонительные линии после интенсивных боев с российской армией, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины оставили населенный пункт Зеленая Долина в Донецкой народной республике под натиском российских войск, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что украинская сторона была вынуждена отойти на вторую и третью линии обороны, находящиеся западнее Зеленой Долины.

    Эксперт отметил, что часть отступивших подразделений ВСУ Киев перебросил в район Колодезей. По его оценке, там обстановка для украинских военных остается сложной и неблагоприятной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, выделив освобождение поселка Торское. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана.

    10 июля 2025, 21:07 • Новости дня
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    Зеленский отказался от новых переговоров между Киевом и Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский в Риме отметил, что диалог с Москвой невозможен до завершения ранее согласованных обменов между сторонами.

    Заявление президента Украины прозвучало на пресс-конференции после саммита в Риме, передает Ura.ru.

    «Переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше», – заявил Зеленский журналистам.

    Трансляция выступления велась на YouTube. Президент Украины также прокомментировал ситуацию в российских вооруженных силах. Он выразил мнение, что президент России Владимир Путин намерен увеличить численность армии до 1,5 млн человек вместо текущих 1,2 млн военнослужащих.

    Ранее Зеленский убедил Дуду в своей необразованности в деле о Волынской резне.

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    10 июля 2025, 12:15 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве
    ВС России поразили групповым ударом объекты ВПК в Киеве
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома, сообщили в Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии также нанесено поражение складу боеприпасов и месту хранения ракетного вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 131 районе, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 662 беспилотника, 614 ЗРК, 24 183 танка и других бронемашин, 1 576 боевых машин РСЗО,

    27 212 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 942 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Владимир Зеленский сообщил, что в течение десяти часов на Киев и ряд других областей Украины было выпущено более 400 ракет и дронов.

    Накануне в Минобороны отчитались, что военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами». В среду подполье сообщало об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    11 июля 2025, 01:18 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия должна выплатить Украине 500 млрд евро на покрытие убытков, чтобы получить свои замороженные на Западе активы.

    «Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», – начала перечислять в Telegram-канале дипломат.

    Захарова упомянула и развал СССР, который «нам тоже недешево обошелся». К тому же западные официальные лица давно признались, что приложили руку к этому этапу истории страны, так что есть все основания «доставать калькулятор».

    «Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», – резюмировала представитель МИД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем. На конференции в Риме он затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству России, США и Словакии.


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    10 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    Украина начала эвакуацию жителей 325 населенных пунктов Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Масштабную эвакуацию граждан из 325 населенных пунктов региона организуют украинские власти, передает ТАСС.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил: «325 у нас населенных пунктов в статусе эвакуации». Особенно напряженная ситуация наблюдается в районе Купянска, где продолжается обязательный вывоз людей из Шевченковской общины.

    Синегубов подчеркнул, что Купянское направление остается наиболее сложным для области и требует ускорения темпов эвакуации населения. Он отметил, что в случае недостаточных темпов вынужденной эвакуации местные власти будут прибегать к принудительным мерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения.

    Украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. Украинские власти эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи под обстрелами.

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    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп пообещал сделать «Важное заявление о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «Важное заявление о России»

    Трамп пообещал сделать «Важное заявление о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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    10 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве

    Полонист Стремидловский: Президент Польши Дуда угрожает Украине ради карьеры

    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве
    @ Antoni Byszewski/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Резкими заявлениями в адрес Киева и НАТО президент Польши Анджей Дуда хочет понравиться Вашингтону. Вероятно, так он пытается получить пост в американских окологосударственных структурах, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польский лидер пригрозил закрыть аэропорт в Жешуве, через который осуществляются поставки вооружений Украине.

    «Первое, что необходимо отметить: у президента Польши нет полномочий закрыть аэропорт. Эти вопросы находятся в компетенции премьер-министра. А Дональд Туск вряд ли захочет сделать такой подарок Анджею Дуде» – пояснил полонист Станислав Стремидловский.

    «К тому же, через месяц Сейм будет утверждать нового президента – Кароля Навроцкого. Поэтому слова вышедшего в тираж главы государства сейчас вообще не имеют никакого значения ни для Польши, ни для ее союзников по НАТО, ни тем более для США. Кроме того, американские силы покидают аэропорт в Жешуве», – напомнил он.

    «Дуда всегда позиционировал себя как проукраинский и антироссийский «ястреб». Но на фоне поиска вариантов для продолжения карьеры он вдруг стал делать резкие заявления в адрес Киева и НАТО. Вероятно, политик хочет понравиться Вашингтону, чтобы попытаться получить приемлемый пост в американских окологосударственных структурах», – детализировал собеседник.

    «Также были сообщения, что Дуду лоббировали на высокую должность в Международном олимпийском комитете. Если это правда, то нынешний польский лидер таким образом пытается начать диалог с американским истеблишментом по поддержке его кандидатуры», – заключил Стремидловский.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть «на ремонт» аэропорт возле Жешува, сообщает РИА «Новости». «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – сказал он.

    «Закрываем аэропорт в Жешуве и делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны», – добавил он. «Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал», – объяснил политик. Польский президент утверждает, что в ответ на это заблокировал некий «фрагмент решений» вильнюсского саммита НАТО.

    Аэропорт возле Жешува является основным перевалочным пунктом для поставок на Украину военной помощи из стран НАТО. По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более 95% всей западной помощи Киеву.

    Напомним,  Дуда заявлял, что западные страны стараются переложить на Варшаву основную нагрузку по помощи Киеву. Он также предлагал направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии.

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    10 июля 2025, 12:37 • Новости дня
    ВС России поразили «Искандером» пункт морпехов ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные применили комплекс «Искандер» для удара по временной дислокации украинских морпехов в районе Баратовки Николаевской области.

    Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области, передает ТАСС.

    Удар осуществлялся оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по позициям 35-й бригады морпехов в районе населенного пункта Баратовка.

    В Минобороны России заявили: «Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датские компании получили контроль над судостроительными предприятиями в Николаеве. В Николаеве неизвестные подожгли автомобиль сотрудников военкомата. Подпольные группировки ликвидировали боевиков под Николаевом.

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    10 июля 2025, 22:06 • Новости дня
    Удар по военному заводу ВСУ в Киеве подтвердило подполье
    Удар по военному заводу ВСУ в Киеве подтвердило подполье
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    По сообщениям подполья, объект оборонной промышленности в Киеве был поражен, пострадали два производственных цеха предприятия.

    Удар был нанесен по военному заводу, находящемуся в Киеве, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал агентству, что по данным его коллег, атаке подверглись два цеха завода.

    По словам Лебедева, «прилетело в завод военный, в два цеха». Детали о характере повреждений и последствиях удара не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пункту временной дислокации морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Минобороны России заявляло, что целью удара стали украинские подразделения, которые готовились к переброске на другие направления. Удар позволил сорвать планы командования ВСУ по переброске резервов и укреплению обороны.

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    10 июля 2025, 20:27 • Новости дня
    Силы ПВО России уничтожили 26 украинских беспилотников за три часа

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение трех часов силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников, уничтожив аппараты над Курской, Брянской, Калужской, Белгородской областями и Московским регионом.

    За последние три часа дежурные подразделения ПВО уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. В Министерстве обороны сообщили, что атака велась с 17.00 до 20.00 по московскому времени.

    Согласно официальной информации, одиннадцать БПЛА были сбиты над Курской областью, девять – над Брянской областью, три – над Калужской областью. Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено над Белгородской областью и Московским регионом.

    В ведомстве отметили, что все дроны были самолетного типа. О пострадавших или разрушениях в результате атаки не сообщается. Решительные действия ПВО позволили предотвратить возможные последствия атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников украинской армии на российские регионы. За полтора часа военные сбили 25 аппаратов.

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    11 июля 2025, 06:54 • Новости дня
    Китайская Tencent указала, на что обрек Украину Зеленский санкциями против КНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Китайская техкомпания Tencent высказалась о введении главой киевского режима Владимиром Зеленским санкций с 8 июля против пяти компаний КНР, отметив чрезмерное самомнение украинского главы, если он считает себя в праве запрещать кому-то торговать с Россией.

    «Зеленский – он как осенний кузнечик. Он не может о себе позаботиться. Территория Украины разорвана на части, как ресурсы и природа. Как он может иметь право каким-либо образом налагать санкции на других? По сути, то, что Зеленский называет «санкциями», – это требование к странам и компаниям не участвовать в восстановлении Украины, не зарабатывать на этом», – говорится в материале Tencent.

    Автор отмечает, что китайские компании мало заинтересованы в восстановлении Украины, Зеленскому следует это осознать перед тем, как отвадить тех, кто мог бы это сделать.

    Китай был слишком толерантен к Украине и Зеленскому, сказано в статье, так как он и украинский парламент продолжают разыгрывать «тайваньскую карту», а если продолжат чинить Китаю препятствия, эта толерантность, возможно, станет излишней.

    «Зеленскому стоит осознавать свой вес. Если вы каждый день берете в руки так называемую «санкционную палку», то хотя бы поймите, слабость своих рук. Ваша «санкционная палка» на самом деле всего лишь тростинка и не имеет никакой санкционной силы», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Киев расширил ограничительные меры, введя санкции против пяти различных китайских компаний, среди которых производители оборудования и IT-компании.

    До этого Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

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    11 июля 2025, 07:18 • Новости дня
    ПВО России сбили 155 украинских дронов за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников, при этом 11 из них были ликвидированы в Московском регионе, сообщили в Минобороны.

    В течение ночи с 10 на 11 июля средства ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников, передает ТАСС. Из них 53 БПЛА были сбиты над Курской областью, 19 – над Брянской, 15 – над Смоленской, 14 – над Белгородской. Над Тульской областью перехвачены 13 дронов, по 11 – над Орловской областью и Московским регионом. Семь беспилотников ликвидировали над Крымом, по четыре – в Липецкой области и над акваторией Черного моря. По два дрона сбиты над Ростовской и Калужской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за одну ночь российские военные сбили девяносто один украинский беспилотник. Один украинский беспилотник был нейтрализован над Смоленской областью. В результате атаки украинского беспилотника в Горловке погиб мирный житель.

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    10 июля 2025, 23:03 • Новости дня
    На Западе отметили отчаяние в рядах ВСУ из-за масштабных атак дронов ВС России

    На Западе отметили раздрай в рядах ВСУ из-за масштабных атак дронов ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Усиление атак российских беспилотников сеет страх и подрывает моральный дух в рядах ВСУ, так как в последнее время российские ВС представили нечто новое – скоординированные волны атак с воздух, в которых участвуют сотни дронов и ракет, пишет «Би-би-си».

    «На картах слежения, подготовленных местными экспертами, видны скопления беспилотников, которые иногда совершают обходные маневры по территории Украины, прежде чем наведутся на свои цели. Многие из них – часто до половины – являются приманками, предназначенными для того, чтобы сбить с толку и подавить противовоздушную оборону Украины», – пишет «Би-би-си» о новой стратегии ВС России при атаках с воздухи.

    В материале говорится, что анализ, проведенный Вашингтонским институтом изучения войны, показывает увеличение числа российских беспилотных летательных аппаратов и ракетных ударов в течение двух месяцев после инаугурации Дональда Трампа в январе.

    «В марте наблюдался небольшой спад с периодическими всплесками до мая, когда показатели внезапно резко возросли. Новые рекорды устанавливались с пугающей регулярностью. В июне был зафиксирован новый месячный максимум – 5429 беспилотников, в июле – более 2000 всего за первые девять дней», – сказано в статье.

    По словам бывшего офицера украинской разведки, который выступил комментатором к материалу, если Украина не найдет решения, как бороться с этими беспилотниками, то столкнется с большими проблемами в течение 2025 года.

    «Несмотря на свои растущие возможности, беспилотники не являются особенно сложным оружием. Но они представляют собой еще один пример огромной разницы в ресурсах между Россией и Украиной», – подчеркивается в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме, где проходил очередной форум единомышленников о судьбе Украины, заявил о запросе 10 систем ПВО Patriot у США, закупку трех из которых профинансируют Норвегия и ФРГ.

    Администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

    Канцлер Германии Фринрих Мерц заявил, что ФРГ рассматривает возможность  приобретения дополнительных комплексов Patriot в США для их последующей передачи украинской стороне с целью усиления ПВО.


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    11 июля 2025, 01:34 • Новости дня
    В пророссийском подполье сообщили о панике у сотрудников украинских ТЦК

    Tекст: Ирма Каплан

    Панические настроения и стремление массово увольняться охватили сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) на Украине после российских ударов, рассказали в пророссийском подполье.

    «После ударов ВС России по отделам ТЦК среди украинских военкомов началась паника. Многие хотят уволиться и сбежать с территории Украины в Румынию, так как работать под русскими обстрелами боятся, идти на фронт тоже», – рассказал РИА «Новости» представитель пророссийского подполья.

    Он добавил, что оставаться жить на Украине для них также не вариант из-за вероятной мести от родственников тех, кого они за все эти годы незаконно отправили в ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 7 июля Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. Взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

    Военный аналитик Борис Рожин объяснил газете ВЗГЛЯД цели российских ударов по военкоматам на Украине.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российские беспилотники начали спасать украинцев от мобилизации.

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    10 июля 2025, 15:05 • Новости дня
    Посольство России обвинило римскую конференцию по восстановлению Украины в цинизме

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское посольство в Италии резко осудило цели конференции в Риме, обвинив организаторов в желании сохранять поддержку Киева, а не завершать конфликт.

    Международная конференция по восстановлению Украины, открывшаяся в Риме, служит не для устранения последствий конфликта, а для постоянного финансирования киевского режима, говорится в комментарии посольства России, передает РИА «Новости».

    Дипломаты отметили, что западные страны, включая Италию, делают акцент на последствиях, а не на поиске мира и устранении причин конфликта, демонстрируя стремление к доминированию и жадность.

    В посольстве подчеркнули, что Италия и Запад отказываются призвать Владимира Зеленского искать мирное урегулирование и продолжают обещать многомиллиардную поддержку, что способствует затягиванию войны. Значительные суммы, потраченные на организацию конференции и военную помощь, только увеличивают страдания мирного населения на Украине, при этом на Западе заявляют о сборе средств на восстановление страны.

    Диппредставительство добавило, что значительная часть выделенных США и ЕС средств на военную поддержку Украины, оцениваемых более чем в 150 млрд евро, используется не по назначению и оседает в карманах чиновников. В посольстве выразили мнение, что такие же риски ожидают и суммы, которые будут заявлены по итогам римской конференции.

    По мнению посольства, западная поддержка Украины уже превратилась в финансовую дыру не только для стран Запада, но и для мировой экономики, в ущерб внутренним программам и обязательствам перед странами Юга и Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда восстановления Украины совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком. Нидерланды выделили 300 млн евро на восстановление Украины. Дания решила направить дополнительные 435 млн датских крон (примерно 68,23 млн долларов) на восстановление страны.

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    10 июля 2025, 22:33 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности Норвегии и ФРГ закупить для Киева Patriot у США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме, где проходил очередной форум единомышленников о судьбе Украины, заявил о запросе 10 систем ПВО Patriot у США, закупку трех из которых профинансируют Норвегия и ФРГ.

    «С президентом Трампом у нас позитивный диалог относительно системы Patriot. Мой запрос относительно десяти систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить – у меня есть с ними договоренности – две системы. Норвегия готова оплатить – у меня есть двусторонние договоренности с премьером – одну систему», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского на пресс-конференции.

    Он добавил, что остальные европейские спонсоры подключатся после объявления производителем дат поставки систем ПВО.

    Зеленский рассказал о разработке с американскими партнерами технического  решения массового перехвата дронов ВС России, заверив, что вскоре Киев начнет «всё сбивать».

    По его словам, дроны-перехватчики уже готовы производить четыре компании, одна из которых – американо-украинская. Кроме того, у Киева есть договоренность с Данией о совместном производстве дронов, как он уже это делает с Канадой и ФРГ, а с Италией пока на стадии переговоров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация Вашингтона рассчитывает убедить некоторых союзников по НАТО передать часть зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре.

    Канцлер Германии Фринрих Мерц заявил, что ФРГ рассматривает возможность  приобретения дополнительных комплексов Patriot в США для их последующей передачи украинской стороне с целью усиления ПВО.

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