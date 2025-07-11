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ВСУ отступили от Зеленой Долины после давления армии России
Украинские подразделения оставили Зеленую Долину в ДНР и перебазировались на западные оборонительные линии после интенсивных боев с российской армией, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины оставили населенный пункт Зеленая Долина в Донецкой народной республике под натиском российских войск, передает ТАСС.
Марочко добавил, что украинская сторона была вынуждена отойти на вторую и третью линии обороны, находящиеся западнее Зеленой Долины.
Эксперт отметил, что часть отступивших подразделений ВСУ Киев перебросил в район Колодезей. По его оценке, там обстановка для украинских военных остается сложной и неблагоприятной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, выделив освобождение поселка Торское. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана.