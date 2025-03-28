Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
Прокачка нефти и нефтепродуктов «Транснефти» сократилась в 2024 году
В 2024 году прокачка нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» снизилась на фоне сокращения добычи российскими компаниями в рамках ОПЕК+ и санкций Запада.
В прошлом, 2024, году прокачка нефти через систему «Транснефти» сократилась на 3%, а нефтепродуктов – на 2%, сообщили в компании, передает ТАСС.
Уменьшение объемов связано с сокращением добычи нефти российскими компаниями в рамках соглашений ОПЕК+.
В компании отметили, что их деятельность в 2024 году проходила в условиях, которые усложнили работу: беспрецедентные санкции западных стран против российского топливно-энергетического комплекса и инфляционное давление создали дополнительные трудности.
В прошлом году «Транснефть» завершила модернизацию магистральных нефтепроводов в направлении порта Приморск, увеличив их пропускную способность до 57 млн тонн в год.
Также были расширены возможности поставок нефти в порт Козьмино до 46 млн тонн в год. Ожидается, что в 2025 году завершится расширение нефтепроводов в направлении порта Новороссийск.