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На ключевом украинском предприятии заявили об остром дефиците людей
Украинский горнодобывающий концерн «Велта» заявил об остром дефиците людей из-за мобилизации
На фоне жесткой мобилизации горнодобывающая промышленность Украины испытывает острый кадровый дефицит, заявил один из руководителей концерна «Велта» Андрей Бродский на странице в соцсети.
По его словам, в горно-обогатительном комплексе титанового сырья компании «Велта» не хватает порядка 28% персонала. При этом с начала военных действий рост работающих пенсионеров составил не менее 30%. «Мы просто не можем найти мужчин», – написал он.
Также Бродский рассказал о нехватке водителей. По его словам, это приводит к тому, что предприятие не может отгружать и транспортировать продукцию в другие регионы страны, передает ТАСС.
Специалист подчеркнул, что по украинским законам сотрудники компании не имеют право на бронь. Выходит, государству не нужны изобретатели и прорывные технологии в области титана, который незаменим при создании вооружений и медицинского оборудования, сделал вывод руководитель.
В конце своего сообщения Бродский задался вопросом, а правильно ли в стране проводится мобилизация? Возможно, властям стоит обратить внимание на тех людей, которые занимаются потреблением и распределением госбюджета, а не на тех, кто его пополняет каждый день, написал он.
Как сообщалось ранее, в Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации.