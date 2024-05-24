На ключевом украинском предприятии заявили об остром дефиците людей

Украинский горнодобывающий концерн «Велта» заявил об остром дефиците людей из-за мобилизации

Tекст: Максим Попов

По его словам, в горно-обогатительном комплексе титанового сырья компании «Велта» не хватает порядка 28% персонала. При этом с начала военных действий рост работающих пенсионеров составил не менее 30%. «Мы просто не можем найти мужчин», – написал он.

Также Бродский рассказал о нехватке водителей. По его словам, это приводит к тому, что предприятие не может отгружать и транспортировать продукцию в другие регионы страны, передает ТАСС.

Специалист подчеркнул, что по украинским законам сотрудники компании не имеют право на бронь. Выходит, государству не нужны изобретатели и прорывные технологии в области титана, который незаменим при создании вооружений и медицинского оборудования, сделал вывод руководитель.

В конце своего сообщения Бродский задался вопросом, а правильно ли в стране проводится мобилизация? Возможно, властям стоит обратить внимание на тех людей, которые занимаются потреблением и распределением госбюджета, а не на тех, кто его пополняет каждый день, написал он.

Как сообщалось ранее, в Николаевской области Украины прошли акции против мобилизации.



