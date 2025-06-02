Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.2 комментария
Зеленский назвал СБУ организатором атаки на российские аэродромы
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время видеозаявления сообщил, что операцию по атаке на российские аэродромы СБУ готовило более полутора лет, при этом использовали 117 беспилотников.
Владимир Зеленский в видеообращении взял на себя ответственность за теракт против российских аэродромов и назвал Службу безопасности Украины (СБУ) во главе с Василием Малюком организатором атаки, передает Lenta.Ru.
Зеленский сообщил, что подготовка к операции шла более полутора лет. По его словам, в атаке было задействовано 117 беспилотников, а операцию лично курировал глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Атака произошла в воскресенье, 1 июня. Дроны ВСУ нанесли удары по целям в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. При этом впервые под удар попал регион Сибири. Дроны доставляли в регионы на фурах, откуда они взлетали.
Эксперты считают, что управлением беспилотников занимались с территории Украины.
Ранее Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.
Сотрудники военной прокуратуры начали проверки на объектах, пострадавших от атак в ряде областей России.
В США отметили, что не делились с Украиной разведданными для ударов по аэродромам России.
Эксперты рассказывали, как можно пресечь угрозу украинских дронов, запускаемых с грузовых фур.