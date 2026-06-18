Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.30 комментариев
ФАС опровергла информацию о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла слухи об июльском росте тарифов на коммунальные услуги.
Ранее в ряде средств массовой информации появились публикации о том, что тарифы якобы увеличатся с 1 июля текущего года, передает ТАСС.
«Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности», – подчеркнули в ФАС.
В службе пояснили, что ежегодный пересмотр цен запланирован на 1 октября. При этом итоговый уровень изменения стоимости не превысит максимальных значений, установленных соответствующим распоряжением правительства России.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о необоснованном включении в коммунальные тарифы более 10 млрд рублей.
Российские парламентарии взяли на контроль прогноз Минэкономразвития по росту стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил антимонопольной службе усилить борьбу с нарушениями тарифного регулирования.