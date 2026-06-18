Росатом и Египет договорились о строительстве центра ядерной медицины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Соответствующее соглашение подписали накануне компания «Росатом технологии сооружения» и управление здравоохранения арабской республики, передает ТАСС.

«17 июня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Росатом технологии сооружения» (ООО «РТС», входит в госкорпорацию «Росатом») и управлением здравоохранения Египта. Документ закрепляет намерение совместно работать по проекту сооружения в стране центра ядерной медицины», – сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах строительства десятков энергоблоков для стран АСЕАН.

Госкорпорация с помощью сказок рассказала на ПМЭФ о технологиях продления жизни.