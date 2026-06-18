Ушаков: При организации саммита с АСЕАН Россия не думала о G7

Tекст: Антон Антонов

«Когда мы планировали этот саммит, о «Семерке» и не думали и даже не знали, что на эти дни намечалось проведение саммита в Эвиане. Мы об этом не знали. Но даже знать не хотели. … Да, там, я бы сказал, ничего особенно хорошего, только негатив», – заявил Ушаков ИС «Вести».

Ушаков пояснил, что президент России Владимир Путин рассказал на саммите АСЕАН о ходе специальной военной операции, выполняя просьбу премьера Сингапура Лоуренса Вонга. Эта тема также поднималась в ходе двусторонней встречи с сингапурской стороной.

Саммит Россия – АСЕАН прошел в Казани 17–18 июня. Саммит G7 прошел во Франции 15–17 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посетил Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН. Россия и страны АСЕАН приняли Казанскую декларацию саммита.

В Казани рабочая программа президента России за два дня саммита Россия – АСЕАН продолжалась более 15 часов.

На прошедшем саммите G7 европейские лидеры пытались «накачать» США деструктивными идеями по украинскому вопросу, заявил Ушаков.