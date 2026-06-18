Рабочая программа Путина на саммите Россия – АСЕАН продлилась свыше 15 часов

Tекст: Антон Антонов

Путин завершил работу в Казани, где принял участие в юбилейном саммите Россия – АСЕАН. Только открытые мероприятия за два дня заняли свыше 15 часов, передает ТАСС.

Накануне программа началась вечером с торжественного приема для глав иностранных делегаций и ряда двусторонних переговоров. В основной день форума прошли два многосторонних заседания, были приняты четыре совместных документа и сделаны заявления для СМИ.

Продолжился и марафон двусторонних контактов. У Путина состоялось около 15 мероприятий, из них девять встреч пришлись на переговоры с руководством стран АСЕАН.

Завершился второй день встречей с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, во время которой президент по видеосвязи дал старт работе нового завода и испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии создана в 1967 году и объединяет 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Нынешний форум был посвящен 35-летию отношений России и АСЕАН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и страны АСЕАН приняли Казанскую декларацию саммита.

По итогам встреч Путин заявил об успешном проведении саммита Россия – АСЕАН и продуктивной работе с партнерами.