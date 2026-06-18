Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.30 комментариев
Рабочая программа Путина на саммите Россия – АСЕАН продлилась свыше 15 часов
В Казани рабочая программа президента России Владимира Путина за два дня саммита Россия – АСЕАН продолжалась более 15 часов.
Путин завершил работу в Казани, где принял участие в юбилейном саммите Россия – АСЕАН. Только открытые мероприятия за два дня заняли свыше 15 часов, передает ТАСС.
Накануне программа началась вечером с торжественного приема для глав иностранных делегаций и ряда двусторонних переговоров. В основной день форума прошли два многосторонних заседания, были приняты четыре совместных документа и сделаны заявления для СМИ.
Продолжился и марафон двусторонних контактов. У Путина состоялось около 15 мероприятий, из них девять встреч пришлись на переговоры с руководством стран АСЕАН.
Завершился второй день встречей с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, во время которой президент по видеосвязи дал старт работе нового завода и испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии создана в 1967 году и объединяет 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Нынешний форум был посвящен 35-летию отношений России и АСЕАН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и страны АСЕАН приняли Казанскую декларацию саммита.
По итогам встреч Путин заявил об успешном проведении саммита Россия – АСЕАН и продуктивной работе с партнерами.