Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.29 комментариев
Украинский дрон ранил врача больницы под Белгородом
Врач Краснояружской больницы пострадала при атаке беспилотника на легковой автомобиль.
В поселке Красная Яруга беспилотник ударил по транспортному средству, в результате чего сотрудница местной центральной районной больницы получила акубаротравму.
Инцидент произошел на территории Белгородской области, передает ТАСС. Оперативный штаб региона подтвердил факт происшествия.
«Очередные удары со стороны ВСУ. За медицинской помощью обратилась врач Краснояружской ЦРБ, которая пострадала в результате атаки дрона на автомобиль в поселке Красная Яруга», – говорится в официальном сообщении.
После атаки пострадавшую направили во вторую городскую больницу Белгорода. Врачи диагностировали у пациентки акубаротравму.
Как писала газета ВЗГЛЯД, один человек погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области. Ранее от атак украинских беспилотников в регионе пострадали пять мирных жителей.