Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.29 комментариев
Силы ПВО уничтожили 234 украинских беспилотника над российскими регионами
Российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 234 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией страны, сообщило Минобороны.
В Министерстве обороны России уточнили детали операции. «В течение дня в период с 07.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы ПВО перехватили 555 украинских беспилотников.
Двумя днями ранее военные уничтожили 151 вражеский дрон над рядом регионов и морскими акваториями. До этого Министерство обороны отчиталось о нейтрализации 104 аппаратов самолетного типа.