Силы ПВО уничтожили 234 украинских беспилотника над российскими регионами

ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском

Tекст: Катерина Туманова

«Нам известно о сообщениях о предполагаемом нападении с использованием дрона на автобус, в котором ехала белорусская юношеская футбольная команда, в Брянской области Российской Федерации, в результате чего, по имеющимся данным, один человек погиб, а несколько других получили ранения», – заявил он ТАСС.

Дюжаррик подчеркнул, что организация осуждает любые атаки на мирных жителей и гражданские объекты вне зависимости от места их совершения.

Он добавил, что подобные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно прекращены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. На этой же трассе в тот же день дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.