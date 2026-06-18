Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.30 комментариев
Путин извинился перед казанцами за перекрытые дороги во время саммита
Президент России Владимир Путин принес извинения жителям Казани за транспортные ограничения во время саммита Россия – АСЕАН.
Путин обсудил итоги масштабного форума Россия – АСЕАН на вечерней встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».
Президент высоко оценил уровень организации мероприятия в столице республики.
«Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка – все эти кортежи, перекрытия улиц. Я приношу свои извинения в этой связи казанцам вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международной позиции России», – сказал Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.