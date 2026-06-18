Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.30 комментариев
Силы ПВО и мобильные группы сбили беспилотник над Севастополем
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбит один БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Max, что военные в городе успешно отражают атаку со стороны ВСУ. Для защиты задействованы системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.
На данный момент известно об уничтожении одного беспилотного летательного аппарата над Северной стороной Севастополя. Ситуация находится под контролем властей.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», – обратился к жителям глава города.
Ранее 11 июня силы противовоздушной обороны уничтожили свыше 20 украинских беспилотников над Севастополем.
Седьмого июня военные сбили два вражеских аппарата в Ленинском и Балаклавском районах.
Шестого июня средства ПВО ликвидировали еще два дрона в районах Северной стороны и мыса Херсонес.