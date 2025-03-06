Россия предложила построить завод БПЛА в Белоруссии

Максим Орешкин предложил Белоруссии строительство завода БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия предложила Белоруссии построить на её территории завод по производству беспилотных авиационных систем, производительность которого может достигать до 100 тыс. единиц в год, заявил заместитель главы Администрации президента РФ Максим Орешкин. Он отметил, что предложение о строительстве завода исходит от российской стороны, и сейчас ведутся обсуждения и согласования параметров с белорусскими коллегами, передает ТАСС.

Планы по развитию сотрудничества между Россией и Белоруссией в области беспилотных авиационных систем были озвучены на фоне визита президента Белоруссии Александра Лукашенко на выставку новейших российских беспилотников. Орешкин подчеркнул значимость синхронизации действий обеих стран в этой сфере, отметив, что «было бы правильно работать в едином регулярном пространстве». Это заявление было сделано в ходе его беседы с Лукашенко, пишет БелТА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко утвердил закон, который ратифицирует договор с Россией о гарантиях безопасности, подписанный в рамках Союзного государства.