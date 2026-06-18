Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.29 комментариев
Путин отметил героизм участников спецоперации из Татарстана
Президент России Владимир Путин высоко оценил героизм и мужество военнослужащих из Татарстана, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин высоко оценил действия татарстанских военных в зоне спецоперации, передает ТАСС. Своим мнением глава государства поделился на встрече с руководителем республики Рустамом Миннихановым.
«Ребята ваши здорово воюют: мужественно, героически», – подчеркнул российский лидер в ходе беседы с главой региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года президент России отметил мужество татарстанских военнослужащих.
В конце года глава государства выразил благодарность солдатам за верность долгу.
Весной текущего года российский лидер оценил заслуги чеченских бойцов.