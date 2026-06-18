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    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    29 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Швейцария выбрала полезных мигрантов

    В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.

    4 комментария
    18 июня 2026, 20:34 • Новости дня

    Кувейт восстановил разрушенные нефтяные объекты после боевых действий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальная нефтяная компания Кувейта (KPC) отчиталась о восстановлении всех поврежденных в ходе конфликта на Ближнем Востоке объектов.

    В настоящее время государство активно работает над возвратом к довоенным показателям, передает РИА «Новости».

    «Осуществлен ремонт поврежденной инфраструктуры, что поможет быстрее вернуться к прежним объемам нефтедобычи», – отмечается в заявлении корпорации в соцсетях.

    В период регионального кризиса нефтеперерабатывающие предприятия Кувейта неоднократно подвергались атакам беспилотных летательных аппаратов. Под удары дронов также попадали объекты на крупнейшем месторождении страны Большой Бурган.

    Ранее иранские беспилотники нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation.

    В результате атаки дронов на нефтеперерабатывающем комплексе в Эш-Шувайхе вспыхнул пожар.

    Из-за серии нападений кувейтская корпорация превентивно сократила добычу нефти.

    16 июня 2026, 21:02 • Новости дня
    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана

    Хеммати: Россия и Иран объединят платежные системы в течение двух месяцев

    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшие два месяца завершится финальный этап объединения платежных систем «Мир» и Shetab, что позволит гражданам Ирана расплачиваться картами в России, заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

    Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, прибывший в Москву 16 июня для обсуждения межбанковских связей и новых механизмов сотрудничества, заявил, что заключительный этап объединения национальных платежных систем России и Ирана завершится в ближайшие два месяца, сообщают «Вести».

    «Третий и финальный этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской «Мир» перешел в стадию реализации», – отметил Хеммати. По его словам, в течение двух месяцев иранцы смогут оплачивать товары в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab.

    Работа над интеграцией платежных систем началась в июле 2024 года. На данный момент успешно проведены два этапа: россияне получили возможность использовать MirPay с технологией NFC на смартфонах с Android, а иранцы – снимать наличные в российских банкоматах.

    В мае прошлого года Центробанк Исламской республики сообщил о завершении второго этапа интеграции систем «Мир» и Shetab.

    На первом этапе интеграции осенью 2024 года граждане Ирана получили возможность снимать рубли в российских банкоматах.

    Президент России Владимир Путин отметил практически полный переход двух стран на национальные валюты во взаиморасчетах.

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    18 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Журналист Axios сообщил о подписании Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал американо-иранский меморандум о взаимопонимании, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции во дворце Версаля. Фотография подписанного соглашения была отправлена иранцам и странам-посредникам», написал он в соцсети Х.

    Чуть ранее этого сообщения Равид написал со ссылкой на двух американских чиновников, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и завершении войны дистанционно в среду, теперь он вступил в силу.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.



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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    15 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    CNN: Объем стратегических запасов нефти США упал до минимума с 1983 года

    Tекст: Вера Басилая

    Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве США сократился до самого низкого уровня с 1983 года из-за использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном, сообщает телеканал CNN.

    По данным CNN, правительство Соединенных Штатов за прошлую неделю высвободило почти 9 млн баррелей сырья. Текущий уровень запасов упал до 340,3 млн баррелей, передает ТАСС.

    Показатель опустился ниже предыдущего антирекорда, зафиксированного в июле 2023 года. В последний раз хранилища содержали меньше ресурсов летом 1983 года.

    В тот период администрация Рональда Рейгана только начинала формировать государственные активы. Активное использование резерва направлено на смягчение экономических последствий ближневосточного кризиса. Ранее этот инструмент применялся во время президентства Дональда Трампа для сдерживания стоимости энергоносителей.

    Глава американского Минэнерго Крис Райт сообщил о решении высвободить 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

    В апреле мировые запасы сырья уменьшились на рекордные 200 млн баррелей.

    Нефтяные котировки отреагировали ростом на возобновление боевых действий между США и Ираном.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    16 июня 2026, 22:41 • Новости дня
    CNN: Разведка США допустила закрытие Ираном Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    В американской разведке считают, что власти Ирана обладают достаточными ресурсами, чтобы в любой момент заблокировать доступ к стратегически важному Ормузскому проливу, сообщает телеканал CNN.

    Разведывательное сообщество Соединенных Штатов пришло к выводу о способности Тегерана перекрыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на осведомленные источники, иранская сторона уже демонстрировала подобные возможности во время прошлых конфликтов с Вашингтоном.

    «Разведывательные службы США недавно пришли к выводу, что отныне Иран может фактически перекрыть доступ к Ормузскому проливу по своему желанию... Иран доказал, что может перекрыть доступ к проливу во время конфликта, и это, по оценкам американской разведки, может произойти снова», – говорится в материале.

    Источники телеканала отмечают, что предыдущие столкновения позволили Ирану осознать свой потенциал в использовании подобных методов. Один из собеседников подчеркнул, что фактический контроль над проливом стал для Тегерана оружием, превосходящим по мощности ядерную бомбу.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о бесплатном проходе судов через Ормузский пролив в течение 60 дней.

    Представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

    Президент США анонсировал открытие Ормузского пролива для разминирования после заключения сделки.



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    16 июня 2026, 04:54 • Новости дня
    Нетаньяху назвал главный итог кампании Израиля против Ирана

    Нетаньяху: Кампания против Ирана предотвратила уничтожение Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Военная кампания против Ирана предотвратила угрозу немедленного уничтожения Израиля, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

    «Сейчас я слышу, как люди спрашивают: чего мы добились? И я им отвечаю, что мы предотвратили угрозу немедленного уничтожения Израиля», – заявил Нетаньяху в обращении к нации.

    Нетаньяху подчеркнул, что совместно с США началась «крупнейшая ударная операция в истории Израиля». По его словам, удары сорвали планы иранских ученых-ядерщиков, обезглавили руководство режима и разгромили ядерные заводы, передает РИА «Новости».

    Премьер добавил, что израильские силы уничтожили ракеты и большую часть предприятий по их производству. Он также заявил о нанесении ударов по «бесчисленным военным объектам и инфраструктуре» и сообщил об уничтожении военно-морского флота противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху ранее заявил о снятии экзистенциальных угроз для существования Израиля со стороны Ирана и поддерживаемых им сил.

    Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность.

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    16 июня 2026, 00:49 • Новости дня
    После снятия блокады США иранские танкеры прошли через международные воды

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские нефтяные танкеры и суда с товарами первой необходимости смогли пройти через международные воды после договоренности о снятии американской морской блокады, сообщают источники в морской сфере.

    По данным телеканала Press TV, как минимум три иранских нефтяных танкера и два судна с товарами «успешно прорвали военно-морскую блокаду США».

    По словам источников, переход состоялся без препятствий со стороны американских сил, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом подтвердил заключение сделки с Ираном и разрешил снять американскую морскую блокаду.

    Мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

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    17 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    Султан Брунея восхитился красотой Казани

    Султан Брунея Хассанал Болкиах назвал Казань красивым городом

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным лидер Брунея Хассанал Болкиах отметил привлекательность столицы Татарстана и тепло вспомнил прошлый визит в Россию.

    Султан Брунея Хассанал Болкиах провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой выразил восхищение столицей Татарстана, передает ТАСС.

    «С моего предыдущего визита в Россию прошло более 10 лет, но я все еще с теплотой вспоминаю об этом визите. Я очень рад снова оказаться в России – в красивом городе Казани», – отметил глава государства.

    Политик подчеркнул, что впервые посещает Татарстан. Он высоко оценил возможность встретиться с российским лидером, напомнив, что предыдущие контакты всегда отличались теплой атмосферой. Глава государства выразил надежду на плодотворное обсуждение в рамках саммита Россия – АСЕАН, который проходит в Казани с 17 по 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН.

    Накануне Кремль анонсировал двусторонние встречи российского лидера с иностранными коллегами.

    В рамках мероприятия глава государства провел переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

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    17 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    Al Arabiya узнал об условиях гарантии СБ ООН по соглашению США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В рамках меморандума о взаимопонимании, который будет подписан между Соединенными Штатами и Ираном в Швейцарии в пятницу, предусматривается визирование договоренностей Советом Безопасности ООН, узнал телеканал Al Arabiya.

    «По данным источников Al Arabiya English, Совет Безопасности примет окончательное соглашение между США и Ираном, как только оно будет достигнуто. Источники добавили, что Вашингтон не будет вводить новые санкции против Ирана в ходе переговоров по окончательному соглашению», – приводит телеканал данные своих информаторов.

    Источники также сообщили, что в соответствии с соглашением США разрешат Ирану сразу же продавать нефть. Вашингтон предоставит исключения для экспорта иранской нефти сразу после подписания соглашения, а также исключения для услуг, связанных с продажей иранской нефти.

    Источники телеканала уточнили, что меморандум о взаимопонимании не предусматривает разблокировку замороженных иранских средств, оцениваемых в 24 млрд долларов, после подписания соглашения.

    При этом Иран обязался убрать все мины и препятствия из Ормузского пролива. Взамен, по данным источников, Соединенные Штаты выведут свои войска из окрестностей Ирана в течение 30 дней после достижения окончательного соглашения.

    Напомним, представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Швейцарии анонсировал подписание меморандума между США и Ираном. Тегеран подтвердил начало снятия морской блокады США. Замминистра иностранных дел Ирана Гариб-Абади анонсировал немедленное завершение военных действий на всех фронтах после заключения сделки.


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    15 июня 2026, 21:49 • Новости дня
    «Хезболла» сорвала продвижение бронетехники Израиля на юге Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы движения «Хезболла» атаковали израильские силы на юге Ливана и вынудили их отступить.

    Инцидент произошел при попытке продвижения военных в районе населенного пункта Кфар-Тибнит, передает РИА «Новости».

    «Бойцы исламского сопротивления управляемыми ракетами и ударными беспилотниками Ababil противостояли вражеским силам при попытке продвинуться, что вынудило их отступить», – заявили в пресс-службе движения. По данным организации, израильская колонна состояла из бульдозера и двух танков Merkava. Она двигалась из района Хама-Арнун в направлении окраины Кфар-Тибнит.

    Эта атака стала первой после объявления о достижении меморандума между США и Ираном, включающего условия прекращения огня. Несмотря на договоренности, израильская армия предприняла попытки продвижения на юге страны, а также нанесла удар беспилотником по транспортному средству в одном из населенных пунктов.

    Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отказался выполнять условия нового соглашения между США и Ираном.

    В конце мая израильская армия нанесла точечный удар по Бейруту.

    В ответ на нарушения режима прекращения огня ливанское движение «Хезболла» осуществило десятки атак по позициям ЦАХАЛ.

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    16 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану немыслимыми последствиями из-за ядерного оружия

    Трамп пригрозил Ирану последствиями из-за ядерного оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер пообещал не допустить создания или приобретения Тегераном ядерного арсенала, а также анонсировал переход двусторонних договоренностей на более простой этап.

    Глава Белого дома предупредил ближневосточное государство о жесткой реакции в случае продолжения ядерных разработок, передает РИА «Новости».

    «Они не будут его разрабатывать, они не будут его покупать, они вообще ничего не будут с ним делать, а если сделают, то столкнутся с немыслимыми последствиями», – подчеркнул политик во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Помимо этого, президент Соединенных Штатов отметил необратимость процесса урегулирования. По его словам, соглашение с Тегераном уже перешло во вторую фазу. Американский лидер выразил уверенность, что этот новый этап реализации договоренностей окажется значительно проще предыдущего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном.

    Иранское руководство одобрило отказ от обладания ядерным оружием.

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о фундаментальной трансформации Ближнего Востока.

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    17 июня 2026, 12:15 • Новости дня
    Лавров и Аракчи обсудили меморандум Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, уделив особое внимание деталям соглашения об урегулировании разногласий между Тегераном и Вашингтоном, сообщает МИД Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения ирано-американского меморандума, передает ТАСС.

    Дипломаты затронули ключевые аспекты договоренностей, направленных на снижение напряженности в отношениях с США.

    «В ходе этого телефонного разговора министр иностранных дел Ирана разъяснил детали меморандума о взаимопонимании и подчеркнул ответственность Соединенных Штатов за надлежащее выполнение его положений и необходимость полного прекращения агрессии сионистского режима против Ливана», – говорится в официальном заявлении иранского министерства.

    Помимо этого, стороны рассмотрели ряд актуальных региональных проблем. В частности, министры обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и текущей ситуации на Ближнем Востоке, подтвердив настрой на дальнейшее взаимодействие.

    Аракчи анонсировал подписание меморандума с США 19 июня.

    Церемонию заключения исторического соглашения в Швейцарии посетят Джей Ди Вэнс и Мохаммад-Багер Галибаф.

    Иранская сторона возложила на Вашингтон ответственность за прекращение израильских атак на ливанскую территорию.

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    17 июня 2026, 23:22 • Новости дня
    Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил на саммите G7 о сроках подписания меморандума с Ираном в его «окончательной форме», отказавшись уточнить место проведения церемонии.

    Меморандум о взаимопонимании с Ираном будет подписан «в течение 48 часов», сказал Трамп.

    «Это в окончательной форме», – приводит телеканал Al Jazeera слова американского президента, сказанные журналистам перед отъездом с заседания G7.

    Когда его спросили о точном месте проведения мероприятия, он ответил: «Мы его еще не определили».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.


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    16 июня 2026, 10:18 • Новости дня
    TWZ: ВМС США сохранили блокаду Ирана в ожидании перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский флот продолжает блокировать иранские порты, несмотря на грядущее подписание соглашения о прекращении огня, намеченное на пятницу.

    Военно-морские силы США сохраняют полную блокаду портов Ирана до официального вступления в силу мирного договора, передает TWZ.

    Центральное командование США на прошлой неделе нанесло серию ударов по иранской территории после того, как был сбит американский вертолет Apache.

    В ходе операции военные вывели из строя еще два коммерческих судна, пытавшихся обойти блокаду, в результате чего их общее число достигло девяти. Авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джордж Буш» продолжают обеспечивать проведение «ударов в целях самообороны» и блокадных действий.

    Авианосная ударная группа «Линкольн» находится в регионе около семи месяцев и может одной из первых покинуть зону ответственности, если блокада будет свернута. Подробности сокращения американского военного присутствия на Ближнем Востоке пока остаются неясными. Сейчас в этом районе действуют более 20 надводных кораблей ВМС США.

    Тем временем авианосец «Нимиц» завершает переход в Норфолк после многомесячного плавания вокруг Южной Америки. На западном побережье США «Теодор Рузвельт» готовится к будущему развертыванию, а «Карл Винсон» вышел на ходовые испытания. В западной части Тихого океана патрулирует «Джордж Вашингтон», а в других регионах несут службу десантные корабли Tripoli и Boxer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты сосредоточили у берегов Ирана более 20 боевых кораблей.

    Центральное командование ВС США подтвердило продолжение морской блокады исламской республики.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер при попытке прорыва ограничений.

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    16 июня 2026, 13:49 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Израиль за затянувшуюся операцию против «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер выразил серьезное недовольство затянувшимся конфликтом на Ближнем Востоке, отметив негативное влияние ситуации на глобальные договоренности с Ираном.

    Глава государства сделал соответствующее заявление на полях саммита G7 во Франции во время переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает РИА «Новости». Трансляцию встречи вел официальный сайт американской администрации.

    «Я недоволен тем, как Израиль повел себя с Ливаном и с «Хезболлой». Они должны были управиться с этой задачей быстрее», – подчеркнул Дональд Трамп.

    Политик добавил, что противостояние продолжается бесконечно долго. По его словам, подобное затягивание военной операции крайне негативно сказывается на подготовке большой сделки с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации ливанского конфликта.

    Израильские военные нанесли ответные удары по целям движения «Хезболла» в пригороде Бейрута.

    Армия обороны Израиля атаковала инфраструктуру шиитской организации в районе ливанского города Тир.

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    • Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

      Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ

      Летом многие россияне уезжают на дачу, в отпуск или просто проводят меньше времени дома. Однако счета за коммунальные услуги продолжают приходить в полном объеме. При этом существует несколько законных способов сократить расходы на ЖКХ, оформить перерасчет за отдельные услуги и снизить потребление воды, электроэнергии и других ресурсов. Разбираемся, как платить меньше за коммуналку летом, какие услуги можно пересчитать при длительном отсутствии и что поможет уменьшить ежемесячные платежи без нарушения закона.

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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