Нетаньяху заявил о снятии экзистенциальных угроз Израилю со стороны Ирана
Иран и поддерживаемые им силы на Ближнем Востоке больше не представляют угрозы существованию Израиля, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Премьер-министр отметил, что в ходе двух операций против Ирана израильские военные устранили две экзистенциальные угрозы – возможность появления у Исламской республики ядерного оружия и угрозу, исходящую от тысяч баллистических ракет, передает РИА «Новости».
«Мы сломили мощь... армий, которые окружали нас. Это правда, у них всё ещё есть остаточная способность угрожать нам, но они больше не могут угрожать нашему существованию, запуская десятки тысяч баллистических ракет, предназначенных для уничтожения израильских городов», – заявил он.
Он подчеркнул, что система противоракетной обороны Израиля проявила себя как «лучшая в мире» в ходе военных конфликтов на Ближнем Востоке. По словам премьер-министра, Иран потратил почти триллион долларов на развитие ядерных и ракетных программ, а также финансирование террористических организаций, но эти усилия не принесли желаемого результата.
«Теперь я хочу сказать вам, что за эти годы все это обошлось Ирану почти в триллион долларов. И теперь мы можем сказать: триллион ушел в никуда», – заявил Нетаньяху.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что американская армия одержала победу над Ираном. США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.