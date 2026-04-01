Нетаньяху заявил о снятии экзистенциальных угроз Израилю со стороны Ирана

Tекст: Антон Антонов

Премьер-министр отметил, что в ходе двух операций против Ирана израильские военные устранили две экзистенциальные угрозы – возможность появления у Исламской республики ядерного оружия и угрозу, исходящую от тысяч баллистических ракет, передает РИА «Новости».

«Мы сломили мощь... армий, которые окружали нас. Это правда, у них всё ещё есть остаточная способность угрожать нам, но они больше не могут угрожать нашему существованию, запуская десятки тысяч баллистических ракет, предназначенных для уничтожения израильских городов», – заявил он.

Он подчеркнул, что система противоракетной обороны Израиля проявила себя как «лучшая в мире» в ходе военных конфликтов на Ближнем Востоке. По словам премьер-министра, Иран потратил почти триллион долларов на развитие ядерных и ракетных программ, а также финансирование террористических организаций, но эти усилия не принесли желаемого результата.

«Теперь я хочу сказать вам, что за эти годы все это обошлось Ирану почти в триллион долларов. И теперь мы можем сказать: триллион ушел в никуда», – заявил Нетаньяху.

США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.




