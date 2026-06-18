Мужчина погиб при атаке дрона на автозаправочный комплекс в Горловке

Tекст: Антон Антонов

«Один человек погиб, ещё двенадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ», – сообщил Пушилин в «Максе».

По его словам, в Калининском районе Горловки при ударе по автозаправочному комплексу погиб мужчина 1993 года рождения, Пушилин выразил родным и близким погибшего соболезнования.

«Кроме того, ранения средней степени тяжести получили мужчины 1964, 1972, 1979, 1981 и 1992 годов рождения, пострадали мужчины 1997, 1983, 2006 годов рождения, женщина 1969 года рождения», – говорится в сообщении.

В Карловке Кураховского муниципального округа тяжело ранен мужчина 1983 года рождения, на трассе Донецк – Мариуполь у поворота к селу Березовое средние ранения получила женщина 2003 года рождения.

Всем пострадавшим, как отметил Пушилин, оказывается квалифицированная медицинская помощь, он пожелал раненым скорейшего выздоровления. Повреждены три жилых домостроения, семь объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и семь легковых автомобилей в Донецке, Горловке, Володарском, Великоновоселковском, Кураховском, Новоазовском, Тельмановском и Ясиноватском муниципальных округах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Пушилинсообщил о четырех мирных жителях ДНР, пострадавших из-за атак ударных дронов ВФУ.

Днем ранее Пушилин сообщил о шестерых мирных жителях, получивших травмы средней степени тяжести в результате ударов дронов ВСУ в различных районах ДНР.