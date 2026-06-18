Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.30 комментариев
Женщина пострадала в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области
В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Волоконовском округе Белгородской области пострадала женщина, сообщил оперативный штаб региона.
В селе Погромец FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, сообщает оперативный штаб региона в «Максе».
Пострадавшая получила ушибы головы и бедра. Медицинскую помощь ей оказали в Валуйской центральной районной больнице.
Госпитализация не потребовалась, врачи отпустили ее на амбулаторное лечение. Транспортное средство получило повреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в селе Замостье Белгородской области местная жительница получила минно-взрывную травму и осколочные ранения.
Двумя днями ранее в результате ударов украинских беспилотников по территории Белгородской области пострадали пятеро мирных граждан.