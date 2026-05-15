Россия передала Украине 526 тел погибших военных
Украинская сторона в ходе обмена с российской получила 526 тел погибших военных украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил осведомленный источник.
«Да», – сказал РИА «Новости» источник в ответ на вопрос о передаче Украине тел 526 погибших военных.
Он подтвердил, что украинская сторона в ответ передала 41 тело российских бойцов.
Ранее в пятницу Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205» при посредничестве ОАЭ.