Россия передала Украине 526 тел погибших военных

ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по военным аэродромам, используемым в интересах ВСУ объектам топливной и транспортной инфраструктуры.

В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 390 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 145 958 беспилотников, 661 ЗРК, 29 288 танков и других бронемашин, 1 718 боевых машин РСЗО, 34 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 567 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

До этого ВС России поразили военные аэродромы ВСУ.

В течение недели до перемирия ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВСУ.