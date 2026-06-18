Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.30 комментариев
Минздрав: Пострадавшего под Брянском ребенка прооперируют в пятницу
Пострадавший при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области на автобус с белорусскими спортсменами ребенок находится на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как стабильное, он может быть прооперирован в пятницу, сообщили в минздраве Белоруссии.
Состояние всех пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус в Брянской области остается стабильным, передает РИА «Новости». В Минздраве Белоруссии уточнили, что один из детей находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.
«Наиболее тяжелый ребенок остается на аппарате искусственной вентиляции легких. В случае улучшения его состояния завтра его могут прооперировать», – заявили в ведомстве. Взрослый пациент, доставленный в военный клинический центр №432 в Минске, находится в сознании, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Медики рассчитывают, что к пятнице состояние взрослого пациента улучшится до средней степени тяжести.
Ранее пятерых пострадавших от удара украинского беспилотника детей перевезли в минский центр детской хирургии.
Смешанная бригада российских и белорусских врачей провела успешную операцию тяжело раненому ребенку.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о полной стабилизации состояния всех пациентов.