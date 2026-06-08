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Украинский боевой медик попался на продаже дронов своего подразделения
Украинского военнослужащего задержали в подконтрольной киевскому режиму части ДНР, он продавал дроны по заниженной стоимости, что нанесло государству ущерб на 12,4 тыс. долларов, сообщило украинское госбюро расследований (ГБР).
Подозреваемый успел реализовать 16 дронов своего подразделения, указали в ведомстве, ущерб оценили в 12,4 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
Обвиняемый вынес аппараты известного украинского производителя и нашел покупателя через знакомых. Мужчина намеренно занизил цену техники, чтобы ускорить сделку. Правоохранительные органы изъяли все 16 проданных устройств сразу после задержания подозреваемого.
Военнослужащему предъявили обвинение в хищении имущества в условиях военного положения. За совершенное преступление фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы. Суд арестовал мужчину с правом внесения залога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля украинские военнослужащие обвинили командира батальона беспилотных систем в фиктивных закупках дронов. В начале того же месяца другой командир подразделения ВСУ продал через интернет 343 похищенных беспилотника.