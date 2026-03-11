Иран попросил страны Персидского залива указать на укрытия США и Израиля

Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Иран попросил страны Залива указать местоположение военных США и Израиля
Власти Ирана призвали страны Персидского залива указать убежища американских и израильских военных, заявив, что это нужно для предотвращения жертв среди мирных жителей.
Представитель вооруженных сил исламской республики Абольфазль Шекарчи призвал государства региона обозначить убежища, используемые американскими и израильскими военными, передает ТАСС. По словам спикера, такая информация необходима для обеспечения безопасности мирного населения.
«Я прошу мусульманский народ региона и страны региона показать нам места укрытия американо-сионистских сил, чтобы не пострадал сам народ этой страны, и мы могли бы с большей точностью поразить тех, кто использует людей стран региона в качестве живого щита», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана в Тегеране и Тебризе.
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил США и Израиль в гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в Иране после начала их военной операции.