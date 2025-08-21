Женщины в Подмосковье украли любимую игрушку девочки после операции на сердце

В Звенигороде женщины украли игрушку у трехлетней девочки после операции на сердце

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает 360.ru, инцидент произошел в одном из кафе города. Отец рассказал, что дочь забыла игрушку, а когда семья вернулась, ее уже не было. Камеры наблюдения показали, что предмет унесли две женщины восточной внешности.

«Ей три года. Она перенесла тяжелую операцию на сердце, и эта игрушка была с ней всегда и она ей крайне ценна», – сообщил отец девочки.

Сейчас родители обратились в полицию, чтобы попытаться вернуть игрушку. Плюшевый пингвин сопровождал ребенка даже во время сложной роботизированной операции на сердце, которую девочка перенесла в апреле в детском центре имени Рошаля. В настоящее время продолжаются поиски похищенной игрушки, чтобы не травмировать ребенка эмоционально.

