Путину подарили сборник решений Конституционного суда в новом формате

Tекст: Дарья Григоренко

Однако на этот раз внушительный том в кожаном переплете оказался заметно меньше обычного. Зорькин объяснил, что это связано с переходом на электронный формат: «Владимир Владимирович, вас с большим надвигающимся праздником. Как всегда, каждый год был, позвольте вам вот тоже [преподнести]», – сказал он, вручая Путину книгу, передает ТАСС.

По словам главы КС, в этот раз бумажный том содержит только введение и часть постановлений, а основная информация находится на флешке.

Президент отметил нововведение и внимательно осмотрел издание, уточнив, что видит это впервые. Зорькин добавил, что раньше сборник всегда был исключительно в книжном варианте. Путин поблагодарил собеседника за подарок и поручил передать поздравления и слова благодарности всем, кто участвовал в подготовке сборника.

