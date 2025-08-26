Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
В ОП поддержали введение выходного для родителей на День знаний
В Общественной палате предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным для родителей всех школьников, чтобы семьи могли вместе отметить День знаний.
Идею сделать День знаний 1 сентября выходным днем для всех работающих родителей школьников поддержал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает ТАСС. Рыбальченко подчеркнул, что инициатива о выходном дне давно обсуждается экспертами и родительскими сообществами и является необходимостью, поскольку многие родители вынуждены самостоятельно решать вопрос с посещением торжественных школьных мероприятий.
«Выходной день не прихоть, а необходимость для родителей школьников и дошкольников. Каждый родитель сейчас решает эту задачу самостоятельно. Иногда работодатели идут навстречу, иногда нет», – заявил он.
Предлагается, чтобы при наличии одного ребенка отпуск в этот день предоставлялся одному родителю, а если детей двое и больше – обоим. При сменной работе родителей график можно скорректировать. По его мнению, выходной позволит родителям отвести детей на торжественную линейку и принять участие в празднике.
Рыбальченко добавил, что уже сейчас во многих регионах работодатели поддерживают родителей, но предложил включить эту меру в корпоративный демографический стандарт на уровне рекомендаций трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения разрешило школам самостоятельно выбирать форму для учеников. Министерство начало апробацию программы «Разговоры о важном» в детских садах. Ведомство также предложило единый календарь школьных каникул.