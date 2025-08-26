В ОП поддержали введение выходного для родителей на День знаний

Tекст: Дмитрий Зубарев

Идею сделать День знаний 1 сентября выходным днем для всех работающих родителей школьников поддержал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, передает ТАСС. Рыбальченко подчеркнул, что инициатива о выходном дне давно обсуждается экспертами и родительскими сообществами и является необходимостью, поскольку многие родители вынуждены самостоятельно решать вопрос с посещением торжественных школьных мероприятий.

«Выходной день не прихоть, а необходимость для родителей школьников и дошкольников. Каждый родитель сейчас решает эту задачу самостоятельно. Иногда работодатели идут навстречу, иногда нет», – заявил он.

Предлагается, чтобы при наличии одного ребенка отпуск в этот день предоставлялся одному родителю, а если детей двое и больше – обоим. При сменной работе родителей график можно скорректировать. По его мнению, выходной позволит родителям отвести детей на торжественную линейку и принять участие в празднике.

Рыбальченко добавил, что уже сейчас во многих регионах работодатели поддерживают родителей, но предложил включить эту меру в корпоративный демографический стандарт на уровне рекомендаций трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

