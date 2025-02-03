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Причиной инцидента в ЖК «Алые паруса» стал взрыв неустановленного устройства
Взрыв неустановленного устройства произошел в лифтовом помещении ЖК «Алые паруса» в Москве, на месте работают взрывотехники и следственная группа.
Инцидент, связанный с взрывом неустановленного устройства, произошел в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, передает ТАСС.
Взрыв произошел в лифтовом помещении комплекса. На месте работают взрывотехники, которые занимаются расследованием и выяснением обстоятельств происшествия.
Глава Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Андрей Стрижов выехал на место инцидента для координации работы следственной группы, сообщили в пресс-службе ведомства.
В холле жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв, повреждены остекление и гипсокартонный потолок. По данным СМИ, в ЖК могло сработать самодельное взрывное устройство. Оперативные службы подтвердили, что в результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Пожара после хлопка не последовало. Telegram-канал SHOT пишет, что устройство или граната были заложены под потолком. По данным канала, пострадали пять человек. После взрыва следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело.