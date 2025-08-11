Писатель Евгений Чижов умер в возрасте 58 лет

Tекст: Дарья Григоренко

«Да, его [Евгения Чижова] не стало», – подтвердил Данилов, передает ТАСС.

По словам Данилова, Чижов утонул в Балтийском море 11 августа. В своем Telegram-канале он признался: «Эта потеря – дыра в душе, которая не зарастет никогда. Женя, дорогой, покойся с миром. Всегда буду помнить тебя». В беседе с агентством он назвал Чижова одним из лучших современных писателей и отметил, что для него это колоссальная потеря.

Евгений Чижов родился в 1966 году в Москве. Его литературный дебют – повесть «Бесконечный праздник», опубликованная в 1997 году в журнале «Соло». Среди других известных произведений – «Темное прошлое человека будущего», «Собиратель рая», «Персонаж без роли», «Без имени».

Роман Чижова «Перевод с подстрочника» стал финалистом премий «Ясная Поляна» и «Большая книга», а также принес писателю премию «Венец» Союза писателей Москвы.

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 июля на 1 августа на своей даче в Карелии скоропостижно скончался Андрей Полонский – поэт, публицист, историк, многолетний автор «Взгляда».

В июне в Тюмени умер известный советский и российский писатель и поэт Николай Шамсутдинов.