Писатель Евгений Чижов умер в возрасте 58 лет
Российский писатель, переводчик и журналист Евгений Чижов скончался на 59-м году жизни. О его смерти рассказал друг Чижова – писатель Дмитрий Данилов.
«Да, его [Евгения Чижова] не стало», – подтвердил Данилов, передает ТАСС.
По словам Данилова, Чижов утонул в Балтийском море 11 августа. В своем Telegram-канале он признался: «Эта потеря – дыра в душе, которая не зарастет никогда. Женя, дорогой, покойся с миром. Всегда буду помнить тебя». В беседе с агентством он назвал Чижова одним из лучших современных писателей и отметил, что для него это колоссальная потеря.
Евгений Чижов родился в 1966 году в Москве. Его литературный дебют – повесть «Бесконечный праздник», опубликованная в 1997 году в журнале «Соло». Среди других известных произведений – «Темное прошлое человека будущего», «Собиратель рая», «Персонаж без роли», «Без имени».
Роман Чижова «Перевод с подстрочника» стал финалистом премий «Ясная Поляна» и «Большая книга», а также принес писателю премию «Венец» Союза писателей Москвы.
