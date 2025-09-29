Умер автор романа «Охота на пиранью» Александр Бушков

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня вечером часа два назад умер мой знаменитый земляк писатель Бушков Сан Саныч. Соболезнуем», – написал писатель Дмитрий Иванов в аккаунте на портале author.today.

Там же он разместил фото Бушкова от 19 сентября, когда два писателя гуляли при +25 с разрешения врача. На фото писатель в куртке с капюшоном, по его рукам видно, что он сильно исхудал.

Бывшая супруга Бушкова Елена сообщила, что у писателя остановилось сердце, реанимация ни к чему не привела.

Кроме того, о смерти Бушкова сообщила его подруга Елена Кулешова в Telegram-канале.

«А я еще помню то трепетное чувство, когда я зачитывалась его рыцарским циклом, Анастасией и Пираньями. Без Бушкова моя юность была бы совсем не такой волшебной», – написала она.

Как пишут «Аргументы и факты», в окружении писателя поделились, что с середины сентября он находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии.

Александр Бушков родился 5 апреля 1956 года в Минусинске Красноярского края. В школе учился плохо, в интервью заявил, что был двоечником и хулиганом. В 1972 году семья Бушкова переехала в Абакан.

После школы будущий писатель учиться не захотел, занимался самообразованием, много читал. В 20 лет сел за литературные опыты. Первую повесть опубликовали в 1981 году, книгу – в 1986-м. В это время Бушков переезжает в Красноярск, где работал почтальоном, грузчиком, страховым агентом, рабочим геофизической экспедиции и так далее.

Писательскую карьеру начал в редакции «Молодой гвардии». Популярность к Бушкову пришла в середине 1990-х с фэнтези-дилогией «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова».

Самыми известными его циклами стали «Охота на пиранью», ставшая основой одноименного боевика режиссера Андрея Кавуна, «Бешеная» и цикл романов «Сварог» о майоре ВДВ в параллельном мире.