Умер автор романа «Охота на пиранью» Александр Бушков
О смерти писателя Александра Бушкова сообщил знавший его лично коллега Дмитрий Иванов, он уточнил, что причиной смерти стали последствия постковидной пневмонии.
«Сегодня вечером часа два назад умер мой знаменитый земляк писатель Бушков Сан Саныч. Соболезнуем», – написал писатель Дмитрий Иванов в аккаунте на портале author.today.
Там же он разместил фото Бушкова от 19 сентября, когда два писателя гуляли при +25 с разрешения врача. На фото писатель в куртке с капюшоном, по его рукам видно, что он сильно исхудал.
Бывшая супруга Бушкова Елена сообщила, что у писателя остановилось сердце, реанимация ни к чему не привела.
Кроме того, о смерти Бушкова сообщила его подруга Елена Кулешова в Telegram-канале.
«А я еще помню то трепетное чувство, когда я зачитывалась его рыцарским циклом, Анастасией и Пираньями. Без Бушкова моя юность была бы совсем не такой волшебной», – написала она.
Как пишут «Аргументы и факты», в окружении писателя поделились, что с середины сентября он находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии.
Александр Бушков родился 5 апреля 1956 года в Минусинске Красноярского края. В школе учился плохо, в интервью заявил, что был двоечником и хулиганом. В 1972 году семья Бушкова переехала в Абакан.
После школы будущий писатель учиться не захотел, занимался самообразованием, много читал. В 20 лет сел за литературные опыты. Первую повесть опубликовали в 1981 году, книгу – в 1986-м. В это время Бушков переезжает в Красноярск, где работал почтальоном, грузчиком, страховым агентом, рабочим геофизической экспедиции и так далее.
Писательскую карьеру начал в редакции «Молодой гвардии». Популярность к Бушкову пришла в середине 1990-х с фэнтези-дилогией «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова».
Самыми известными его циклами стали «Охота на пиранью», ставшая основой одноименного боевика режиссера Андрея Кавуна, «Бешеная» и цикл романов «Сварог» о майоре ВДВ в параллельном мире.