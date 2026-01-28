  • Новость часаМарочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола
    Поражения заставили Зеленского заговорить о массовых убийствах
    Навроцкий обвинил СССР в причастности к Холокосту
    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов
    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России
    Захарова назвала «глумлением» реплику Навроцкого о СССР и Холокосте
    Минск ответил на сообщения о планах Киева возбудить дело против Лукашенко
    Журналистка заметила в Белом доме фото Путина и Трампа на Аляске
    Алиев отправил электрооборудование Украине
    В новый учебник истории вошла встреча президентов России и США в Анкоридже
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    28 января 2026, 04:45 • Новости дня

    Москалькова рассказала о судьбах двух тысяч пропавших на Украине военных

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала спецоперации в 2022 году удалось выяснить местонахождение и причины пропажи более двух тысяч российских военнослужащих, среди которых были пленные и госпитализированные, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, взаимодействие с международными организациями позволило выработать алгоритм поиска и установить обстоятельства исчезновения.

    «Такими общими усилиями нам удалось установить судьбу более двух тысяч из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые были в госпитале. Были случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач», – цитирует её РИА «Новости».

    Омбудсмен подчеркнула, что приоритетом остается информирование семей военнослужащих о судьбе их родственников. Работа по установлению контактных данных и выяснению обстоятельств пропажи продолжается на постоянной основе.

    На прошлой неделе Москалькова посетила Женеву для обсуждения алгоритмов поиска с представителями международных структур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала омбудсмену Верховной рады список украинских пленных. Омбудсмен назвала разблокировку процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной задачей номер один. Москалькова сообщила о переговорах с Украиной по новому обмену пленными.


    27 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов

    Киргизия потребовала в суде ЕАЭС выдавать в России полисы ОМС семьям мигрантов

    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фонд обязательного медицинского страхования Киргизии заявил о судебном разбирательстве в ЕАЭС из-за отказа России выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов.

    Киргизия подала иск к России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей трудовых мигрантов. Об этом сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам, передает РИА «Новости».

    Муканов заявил: «Российская сторона отказывается выдавать полисы обязательного медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов. Кыргызская сторона обратилась в суд ЕАЭС по этому вопросу». По мнению киргизских властей, это нарушает соглашения, принятые в рамках ЕАЭС.

    Глава фонда отметил, что одно заседание суда уже прошло, а окончательное решение ожидается в течение двух недель. В ходе обсуждения депутаты парламента Киргизии подчеркнули необходимость активизации переговоров с российской стороной для упрощения получения полиса ОМС для семей мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 28 ноября президент Владимир Путин подписал закон с новыми условиями получения полиса ОМС для мигрантов.

    По нему минимальный страховой стаж для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами в России увеличен с трех до пяти лет, исключение сделано только для высококвалифицированных специалистов.

    А в Общественной палате ранее предлагали обязать мигрантов оплачивать медицинскую страховку при пересечении российской границы.

    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    27 января 2026, 19:28 • Новости дня
    Алиев отправил электрооборудование Украине

    Азербайджан отправил новую партию электрооборудования на Украину

    Алиев отправил электрооборудование Украине
    @ Sun Jihu/VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне энергетического кризиса на Украину доставили очередную партию электрооборудования из Азербайджана.

    Поставку электрооборудования на Украину организовало министерство энергетики Азербайджана по поручению президента страны Ильхама Алиева, передает ТАСС. Груз был отправлен как гуманитарная помощь на фоне продолжающегося энергетического кризиса на Украине.

    Предыдущая партия электрооборудования, включавшая 12 солнечных панелей низкого напряжения, 11 генераторов и 27 тыс. метров кабелей и проводов, была отправлена 20 января. Общая стоимость этого груза составила 1 млн долларов.

    На сегодняшний день общий объем гуманитарной помощи Украине со стороны Азербайджана достиг 45 млн долларов. Энергетическая ситуация на Украине значительно осложнилась с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов инфраструктуры, особенно в Киеве и области.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее призвал жителей покинуть город из-за отсутствия отопления и электроэнергии, отметив, что половина многоквартирных домов в столице осталась без отопления. По его словам, ситуация в энергетической сфере Киева впервые с февраля 2022 года стала настолько тяжелой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что информация о целенаправленных ударах по азербайджанским объектам на Украине не соответствует действительности.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о переводе азербайджанской армии на стандарты НАТО. Алиев также подчеркнул, что армия республики продолжит реформироваться и сотрудничать с Турцией для исполнения стандартов альянса.

    27 января 2026, 09:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Купянск-Узловой

    Глава Генштаба Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового

    Российские войска освободили Купянск-Узловой
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Освобожден Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», – заявил Герасимов.

    Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    Он пояснил, что сейчас проходят бои за населенные пункты Ковшаровка и Глушковка.

    В середине января Герасимов сообщал, что ВС Росси завершают освобождение от украинских боевиков населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

    27 января 2026, 11:41 • Новости дня
    В Грузии отреагировали на решение Украины вернуть посла в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Депутат парламента Грузии от умеренно оппозиционной партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили связал решение Украины вернуть посла в Тбилиси с провалом попыток заставить Грузию открыть «второй фронт» против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У них (на Украине) были ожидания, что Грузия откроет «второй фронт», добиться от нас этого не смогли и, вероятно, решили перезагрузить отношения», – заявил парламентарий.

    По его словам, Грузия все это время оставалась «в формате партнерства и дружбы» с Украиной.

    «Зачем вообще надо было отзывать посла из Грузии? Напомню, что посол Грузии оставался в Киеве в самые тяжелые моменты» после начала СВО», – указал Гурам Мачарашвили.

    «(Киевскому лидеру Владимиру) Зеленскому просто не нравилась правда, которую он слышал из Грузии. Давно надо было возвращать посла», – сказал депутат.

    В свою очередь, грузинский аналитик Гиа Абашидзе отметил в соцсетях, что «в Тбилиси никто так не наивен, чтобы думать, что Зеленский этим шагом исчерпал политический конфликт, так бесстыдно начатый украинским официозом».

    Вскоре после начала СВО Зеленский отозвал посла из Грузии, разозлившись из-за отказа Тбилиси открывать «второй фронт» против Москвы. Накануне украинский лидер подписал указ о назначении на вакантную с 2022 года должность посла в Грузии Михаила Бродовича, ранее возглавлявшего дипломатическую миссию Украины в Словении.

    В 2023 году Зеленский вынудил грузинского посла Георгия Закарашвили покинуть Киев, заявив, что Тбилиси «убивает гражданина Украины» – экс-президента Михаила Саакашвили, арестованного за ряд преступлений.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский проводит по отношению к Грузии и ее народу открыто враждебную политику.

    Председатель парламента напомнил, что «Грузия с первого дня войны привержена поддержке народа Украины».

    «Это происходит несмотря на вражескую политику властей Украины против народа Грузии», – сказал он.

    «Власти Украины и конкретно ее президент проявляют неблагодарность к народу Грузии. Президент Владимир Зеленский открыто проводит враждебную политику по отношению к Грузии и ее народу», – заявил Шалва Папуашвили.

    Грузия не ввела прямые санкции против России и не открыла «второй фронт», однако поддержала все международные заявление и решения в пользу Украины.

    27 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все будут спешить заключать деловые соглашения с Россией.

    «Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес», – сказал он во вторник на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3, передает РИА «Новости».

    Ранее Фицо призвал восстановить отношения с Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, венгерского премьера Виктора Орбана и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    27 января 2026, 16:48 • Новости дня
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    @ Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия после введения запрета на закупку российского газа с 2027 года готовит аналогичные ограничения на поставки ядерного топлива, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    По словам Итконен, подготовка соответствующего запрета находится на начальной стадии, передает ТАСС.

    «Этот запрет находится на стадии подготовки. Это более сложный вопрос, поэтому я не могу сообщить сроки, [когда он будет представлен], но это произойдет в надлежащее время», – заявила она.

    Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    27 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Джигурда объяснил негативную реакцию на назначение Богомолова во МХАТ

    Джигурда назвал неуместным назначение Богомолова во МХАТ

    Джигурда объяснил негативную реакцию на назначение Богомолова во МХАТ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Никита Джигурда рассказал, почему назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало негативную реакцию.

    По его мнению, управлять одним из главных театров страны должен человек, который глубоко понимает и уважает его традиции, передает Ura.ru. «На мой взгляд, когда МХАТом руководит человек далекий от мхатовских традиций, это неправильно», – подчеркнул актер.

    Джигурда согласен с теми, кто считает назначение Богомолова неудачным выбором. Он напомнил, что среди мхатовцев есть достойные кандидатуры, способные сохранить классическую позицию театра и при этом учитывать современные реалии. Он убежден, что можно найти руководителя, который лучше справится с этой задачей.

    Сравнивая нынешнюю ситуацию с назначением в прошлом Олега Ефремова, Джигурда отметил, что нельзя сопоставлять опыт «Современника» с творческими экспериментами Богомолова. Он признал за Богомоловым право на эксперименты в собственном театре, однако считает, что для МХАТа требуется иной подход.

    Актер также процитировал Сергея Есенина, говоря о стремлении соединить несоединимое, что, по его мнению, и делает Богомолов. Тем не менее Джигурда настаивает: «Я убежден, что назначение Кости надо признать не очень уместным».

    Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

    Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.

    27 января 2026, 11:12 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области
    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы привлекли двух братьев и их сестру к подготовке диверсии на железнодорожных путях в Свердловской области, следует из видео ФСБ.

    Агенты украинских спецслужб склонили к преступной деятельности целую семью, следует из распространенных кадров ФСБ, передает РИА «Новости».

    Из материалов дела стало известно, что родственники готовили атаку на транспортный объект.

    На видеозаписи девушка призналась в работе на противника. «В сентябре 2025 года я установила контакт с военнослужащим ВСУ от администраторов чата от имени Элизабет», – сказала она.

    Позднее с подозреваемой связались администратор Валерий и украинский военный Сергей. Фигурантка предложила своим братьям выполнить задание кураторов, на что мужчины ответили согласием.

    В ходе сеанса связи организаторы потребовали присутствия Алексея и Артема. Задержанным поручили сфотографировать релейные шкафы по переданным координатам.

    Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали троих человек по обвинению в попытке поджога железнодорожного объекта по заданию спецслужб Украины.

    27 января 2026, 18:03 • Новости дня
    Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет

    Эксперт Щербаченко: Регулярная смена банковских карт поможет защититься от мошенников

    Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регулярная замена банковских карт каждые три-пять лет способствует защите от мошенничества, поскольку новые данные карты становятся известны только владельцу, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

    По его словам, перевыпуск карты значительно снижает риски, связанные с кражей данных и другими мошенническими действиями, передает РИА «Новости» со ссылкой на News.ru.

    Щербаченко отметил, что обновленная карта имеет совершенно новые реквизиты, включая номер и трехзначный CVC-код, что усложняет доступ мошенникам. Сейчас большинство банков предоставляют клиентам возможность подписывать документы и получать пин-коды через мобильные приложения, что повышает уровень безопасности.

    Эксперт также указал на ограниченный срок службы чипа в карте: он может выйти из строя из-за неблагоприятных погодных условий или неправильного обращения. Перевыпуск карты, по мнению Щербаченко, снижает вероятность внезапной поломки и обеспечивает бесперебойное пользование банковскими услугами.

    Кроме того, развитие цифровых технологий влияет и на банковский сектор: обновляются банкоматы, а все новые карты оснащаются функцией бесконтактной оплаты. Щербаченко считает, что регулярная замена карт расширяет возможности клиента и способствует росту лояльности к банку.

    Ранее в Госдуме предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.

    МВД сообщило о новых схемах блокировки банковских карт мошенниками.

    27 января 2026, 09:05 • Новости дня
    Белый дом опроверг данные о территориальном условии США по гарантиям Украине
    Белый дом опроверг данные о территориальном условии США по гарантиям Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США отвергает сообщение газеты Financial Times о том, что Вашингтон якобы требует территориальных уступок от Киева в обмен на гарантии безопасности, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

    Белый дом опроверг информацию о том, что США ставили Киеву условие отказаться от претензий на территории в обмен на гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли заявила, что единственная роль США состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки.

    «Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно, – заявила Келли.

    Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не выдвигали подобных требований и не требуют от Киева территориальных уступок. По её словам, США продолжают поддерживать дипломатические усилия, направленные на достижение соглашения между Россией и Украиной.

    Газета также приводит слова источника, знакомого с позицией Вашингтона. По его словам, США не оказывают давления на Украину по территориальному вопросу, а предоставление гарантий безопасности зависит от позиций обеих сторон – Украины и России.

    Вашингтон поставил Киеву условие о предоставлении гарантий безопасности только при согласии на сделку с отказом от территорий.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что долгосрочное урегулирование конфликта невозможно без решения территориального вопроса.

    27 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии

    Кремль: Путин в среду встретится с президентом Сирии

    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа 28 января, сообщил Кремль.

    Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.

    В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.

    27 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат

    Политолог Рар: Принятия Киева в ЕС станет для Брюсселя проблемой

    Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европейские лидеры намерены выдать Украине своеобразную компенсацию за разрушенную экономику и потерянные территории. Таковой может стать членство в ЕС. Не все государства будут согласны с этим, но Брюсселю хватит сил переубедить оппозиционеров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский считает возможным вступление Украины в ЕС к 2027 году.

    «После окончания конфликта на Украине, оформленного в соответствующий мирный договор, Запад должен будет предоставить ей некую компенсацию за разрушенную экономику и потерянную часть территории. Именно поэтому все больше политиков в Брюсселе склоняются к идее принять ее в ЕС, минуя значительную часть правил», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «То есть Украина может рассчитывать как минимум на статус «протектората» Евросоюза, что теоретически даст стране некоторые гарантии безопасности, тогда как членство в НАТО для Киева исключено», – полагает он.

    При этом «костяк» ЕС будет настойчиво проталкивать вхождение Украины в объединение. «Конечно, с этим согласны далеко не все члены союза, но им будут «выкручивать руки», из-за чего они рано или поздно согласятся. И тот факт, что Брюссель после принятия Киева в организацию столкнется с большими проблемами – тоже всем понятен. Украинская политическая, социальная и экономическая системы не соответствуют стандартам ЕС», – добавляет собеседник.

    «При этом в большинстве стран население будет выступать против членства Киева в союзе. Германия не станет исключением. Однако правящие круги ФРГ станут активно лоббировать мысль о том, что в случае непринятия Украины она рухнет. А за последние годы судьба этого государства стала плотно ассоциироваться с судьбой всей Европы», – заключил Рар.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет «полностью технически» готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким, сообщает РИА «Новости».

    Тем не менее, обозначенные сроки не устроили многих политиков ЕС. Например, Навроцкий оценил подобные темпы как «труднодостижимые», пишет RMF24. Нереализуемыми эти планы считает и премьер Венгрии Виктор Орбан. Он также подчеркнул, что Будапешт будет последовательно выступать против расширения ЕС за счет Украины, отмечает телеканал M1.

    Примечательно, что венгерский лидер также заявлял о наличии у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен плана, согласно которому Украина в течение десяти лет должна получить финансирование в размере 800 млрд долларов и ускоренно вступить в ЕС к 2027 году. Как сообщает Politico, часть лидеров уже выразили Брюсселю обеспокоенность по поводу перспектив принятия Киева.

    Тем не менее, некий дипломат в беседе с изданием назвал масштаб возражений преувеличенным, отметив, что они исходят «от двух разных голосов». Один из «голосов» призвал обсуждать членство, основываясь на достижениях, другой же категорично занял позицию против дальнейшего расширения ЕС.

    27 января 2026, 21:44 • Новости дня
    Бывший музыкант «Любэ» и сенатор Вайнберг решил покинуть Совет Федерации
    Бывший музыкант «Любэ» и сенатор Вайнберг решил покинуть Совет Федерации
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший участник группы «Любэ» и сенатор Александр Вайнберг, известный по совместному исполнению с Shaman песни «4 ноября», покидает Совет Федерации по собственному желанию.

    Совет Федерации рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Аркадия Вайнберга, члена комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, пишет ТАСС. С инициативой выступил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

    По словам Тимченко, Аркадий Вайнберг лично подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, и этот вопрос был включен в повестку пленарного заседания после обсуждения на Совете палаты. «Он [Вайнберг] подал заявление [о досрочном прекращении полномочий], и сегодня Совет палаты его рассмотрел и включил вопрос на пленарное заседание о прекращении полномочий сенатора», – сообщил Тимченко.

    Полномочия сенатора Вайнберга должны были истечь в сентябре 2026 года. Тимченко подчеркнул, что прекращение работы в Совете Федерации – это сугубо личное решение Вайнберга.

    27 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Жители Кривого Рога вновь перекрыли улицы из-за отключений света

    Жители Кривого Рога в третий раз перекрыли улицы из-за отключений света

    Жители Кривого Рога вновь перекрыли улицы из-за отключений света

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кривом Роге на Украине местные жители заблокировали улицу и трамвайные пути, выразив недовольство из-за подачи электричества лишь на один-два часа ежедневно, сообщают местные СМИ.

    Жители Кривого Рога вновь перекрыли одну из городских улиц и трамвайные пути, требуя восстановить нормальное электроснабжение. Видеозаписи акции были опубликованы изданием «Страна», пишет ТАСС. Люди отмечают, что получают электричество только один-два часа в сутки, что делает невозможным нормальную жизнь.

    Это уже второй подобный случай за последние три дня, когда в городе происходят массовые протесты из-за отключений света. Причиной ситуации называют массовое повреждение генерирующей и распределяющей инфраструктуры на Украине, в результате чего ежедневно действуют графики отключения электроэнергии.

    В соответствии с комментариями главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталия Зайченко, подобные графики могут сохраниться на протяжении всей зимы. По его словам, в некоторых районах электричества нет по 8-16 часов ежедневно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Могилев-Подольском в Винницкой области Украины группа местных жителей избила начальника райэнергосбыта из-за отключения света.

    До этого жители Хмельницкого перекрыли движение у здания горсовета из-за длительного отсутствия электроснабжения. А в Кривом Роге люди впервые блокировали дороги, требуя наладить графики отключения света еще 22 ноября.

