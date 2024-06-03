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В Литве объявили о строительстве завода боеприпасов Rheinmetall
В Литве объявили о строительстве завода боеприпасов Rheinmetall стоимостью 180 млн евро
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall Литва построит на территории Литвы завод по производству боеприпасов, говорится в сообщении министерства экономики республики.
По словам министра экономики Литвы Аушрине Армонайте, подписание договора стало результатом консультаций и переговоров, на которые ушло порядка 10 месяцев. Инвестиции Rheinmetall составят 180 млн евро. При этом на территории Литвы будет создано около 150 новых рабочих мест, передает ТАСС.
Известно, что Rheinmetall будет производить в Литве артиллерийские снаряды калибра 155-мм. Утверждается, что объемы производства составят десятки тысяч боеприпасов в год.
Как сообщалось ранее, в Литве решили отдать землю университета под строительство завода боеприпасов Rheinmetall.