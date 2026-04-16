Власти Дагестана назвали выплаты семьям погибших при сходе лавин
Родственникам женщины и пограничника, ставших жертвами схода снежных масс в горных районах Дагестана, направят материальную помощь в размере 1 млн рублей, сообщил руководитель региона Сергей Меликов.
«Дал поручение по выплате семье погибшей женщины 1 млн рублей, это вне тех выплат, которые положены федеральным законодательством. По пограничнику: он у нас задачи выполнял, нашу границу охранял, нужно тоже из фонда «Все вместе» миллион передать семье, помимо тех выплат, которые военнослужащим положены», – заявил Меликов. передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в дагестанском селе Шайтли снежная лавина накрыла женщину с ребенком. Позже следователи завели уголовное дело по факту гибели этой местной жительницы. В Цумадинском районе республики из-за схода снега погиб военнослужащий пограничной службы.