Директор центра РУДН оказался фигурантом дела о легализации мигрантов

Следователи заподозрили директора центра РУДН в незаконной легализации мигрантов

Tекст: Вера Басилая

Директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН им. Патриса Лумумбы стал одним из фигурантов дела о легализации мигрантов в России, сообщается в Telegram-канале СК.

Следствие установило, что с 2021 по 2024 год директор центра, его подчиненные и сотрудники коммерческой организации создали преступное сообщество для незаконной легализации мигрантов под видом оказания госуслуг по тестированию.

Светлана Петренко заявила, что члены группы организовали фиктивное проведение экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства для иностранцев. По версии следствия, агенты находили мигрантов без гражданства, фальсифицировали экзаменационные результаты и направляли документы в центр, где выдавались сертификаты о прохождении теста.

Преступное сообщество действовало в Москве, Пермском крае, а также в Тульской и Самарской областях. Следствие считает, что таким образом были незаконно легализованы не менее 200 иностранных граждан. Возбуждены уголовные дела в отношении 17 человек по статьям об организации незаконной миграции и создании преступного сообщества с использованием служебного положения.

Предъявлено обвинение 15 фигурантам в организации незаконной миграции, а двоим организаторам – также по статье об организации преступного сообщества. Они арестованы, остальным участникам избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело против начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области и начальника одного из отделов за незаконную миграцию.

В Краснодарском крае выявили преступную группу, которая помогала мигрантам получать незаконные документы.

МВД сообщило о росте преступлений иностранцев в России на 15%.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что количество уголовных дел против должностных лиц, связанных с миграцией, значительно увеличилось.