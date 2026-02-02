Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.15 комментариев
В Прокопьевске задержали владельца сауны после гибели людей
Владелец частной сауны в городе Прокопьевске Кемеровской области и его брат задержаны, сообщили в СК по Кузбассу.
Владелец частной сауны в Прокопьевске и его брат были задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию СК по Кузбассу. Причиной задержания стало подозрение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели двух и более человек.
В Следственном комитете уточнили: «По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержаны индивидуальный предприниматель и его брат». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи показали обстановку возле сауны в Прокопьевске, где произошел трагический пожар.
При пожаре в сауне погибли пятеро подростков.
Имениннице, которая отмечала свой день рождения, удалось спастись.