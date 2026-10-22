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Мэр Энергодара сообщил о попытках ВСУ устроить транспортную блокаду
Мэр Пухов: ВСУ пытаются устроить транспортную блокаду Энергодара
Украинские войска пытаются установить транспортную блокаду Энергодара, дистанционно минируя подъездные пути и атакуя автомобили беспилотниками, сообщил мэр города Максим Пухов.
«С мая противник не просто увеличил количество ударов, а в основном это FPV-дроны, но в том числе постарался создать как проблемы в энергетике, так и транспортную блокаду Энергодара, в том числе начав систематически минировать подъездные дороги к городу, применяя тяжелые коптеры для сброса мин», – передает его слова РИА «Новости».
Пухов отметил, что ВСУ дистанционно минируют дороги, соединяющие город с другими районами Запорожской области, особенно с Мелитополем, и пытаются взять их под контроль с помощью ударных дронов, нанося удары по транспорту.
Мэр добавил, что обстановка остается крайне тяжелой и напряженной. По его словам, эскалация началась 1 мая, когда украинские военные многократно нарастили количество ударов по гражданской инфраструктуре Энергодара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинский беспилотник уничтожил гражданский автомобиль в промзоне Энергодара. В начале месяца украинские войска обстреляли территорию Запорожской теплоэлектростанции.
В августе администрация Энергодара рекомендовала воздержаться от поездок по подъездным путям из-за минирования дорог.