Мэр Энергодара сообщил о попытках ВСУ устроить транспортную блокаду

Мэр Пухов: ВСУ пытаются устроить транспортную блокаду Энергодара

Tекст: Тимур Шайдуллин

«С мая противник не просто увеличил количество ударов, а в основном это FPV-дроны, но в том числе постарался создать как проблемы в энергетике, так и транспортную блокаду Энергодара, в том числе начав систематически минировать подъездные дороги к городу, применяя тяжелые коптеры для сброса мин», – передает его слова РИА «Новости».

Пухов отметил, что ВСУ дистанционно минируют дороги, соединяющие город с другими районами Запорожской области, особенно с Мелитополем, и пытаются взять их под контроль с помощью ударных дронов, нанося удары по транспорту.

Мэр добавил, что обстановка остается крайне тяжелой и напряженной. По его словам, эскалация началась 1 мая, когда украинские военные многократно нарастили количество ударов по гражданской инфраструктуре Энергодара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинский беспилотник уничтожил гражданский автомобиль в промзоне Энергодара. В начале месяца украинские войска обстреляли территорию Запорожской теплоэлектростанции.

В августе администрация Энергодара рекомендовала воздержаться от поездок по подъездным путям из-за минирования дорог.