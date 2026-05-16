  • Новость часаКремль сообщил о визите Путина в Китай 19–20 мая
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    Минобороны сообщило об освобождении Кутьковки
    МИД обличил западные СМИ в тиражировании дипфейка Симоньян
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро за активы России
    На Украине медработников решили лишить брони от мобилизации
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    7 комментариев
    16 мая 2026, 08:22 • Новости дня

    Эксперты назвали самую популярную у россиян спецтехнику для аренды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пользователи «Авито» в первом квартале 2026 года чаще всего интересовались арендой коммунальной, подъемной и дорожно-строительной спецтехники, рассказали РИА Новости в «Авито Спецтехнике».

    Самой востребованной категорией на рынке оказалась коммунальная техника, передает РИА «Новости». «В первом квартале 2026 года наиболее востребованными стали пять категорий спецтехники: коммунальная (доля 27,8%), подъемная (25,6%) и дорожно-строительная техника (16%). Высоким спросом также пользуется землеройная (11%) и погрузочная техника (6%)», – отмечается в исследовании платформы «Авито».

    Среди коммунальных машин абсолютными лидерами оказались ассенизаторы, собравшие 66% просмотров. Второе место заняли тракторы, которые искал каждый пятый потенциальный клиент. В строительном сегменте заказчики отдавали предпочтение экскаваторам-погрузчикам, на долю которых пришлось 89% запросов.

    Руководитель профильного направления Антон Найдич объяснил такую тенденцию желанием бизнеса не замораживать средства на покупку машин. По его словам, сейчас арендаторы выбирают оборудование под конкретные задачи и сроки, что говорит о зрелости отечественного рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года продажи отечественной дорожно-строительной техники упали на 51,3%.

    В апреле дорожные службы Одинцовского округа задействовали для уборки снега 25 тракторов и 22 погрузчика.

    Коммунальщики подмосковного Пушкино вывели на улицы 10 единиц спецтехники для борьбы с непогодой.

    15 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россельхознадзор проведет инспекции ряда армянских предприятий, в том числе компаний, поставки продукции которых ранее были приостановлены из-за подозрений во ввозе фальсифицированной рыбной продукции предположительно европейского происхождения.

    В ведомстве пояснили, что вопросы вызвала ввезенная в Россию радужная форель. По данным службы, предварительная проверка и анализ материалов, включая фотографии продукции, поставили под сомнение происхождение сырья, передает ТАСС.

    «Заявленная в ветеринарных документах радужная форель по морфологическим признакам не соответствовала ввезенной рыбе. Она имела нетипичный для этого вида окрас и аномально крупный вес – более 5,5 кг. Это свидетельствует о принадлежности рыбы к семейству лососевых иного вида либо к форели других видов, что является признаком фальсификации товара», – сообщили в Россельхознадзоре.

    В ведомстве добавили, что «разведение и реализация лосося более характерны для стран Европы и такая продукция может попадать под действия специальных экономических мер (санкции)».

    Кроме того, Россельхознадзор намерен провести проверки армянских растениеводческих предприятий. Служба выразила обеспокоенность ростом числа случаев выявления карантинных объектов в продукции, поступающей из Армении в Россию.

    По данным ведомства, с начала 2026 года в Россию было ввезено 39 млн срезанных цветов, при этом зафиксировано 135 случаев обнаружения карантинных объектов, что составило 77% всех выявлений. Также с начала года из Армении поставлено 16,3 тыс. тонн плодоовощной продукции, в которой выявлено 146 случаев заражения карантинными объектами.

    «Несмотря на снижение объемов ввоза плодоовощей, случаи выявлений продолжаются», – подчеркнули в Россельхознадзоре.

    В службе также сообщили об усилении фитосанитарного контроля продукции, следующей из Армении в Россию. С 19 мая 2026 года к проверкам планируется привлечь дополнительных специалистов центрального аппарата Россельхознадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о сохранении претензий к поставляемой из Армении растительной и животноводческой продукции.

    Комментарии (62)
    15 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро за активы России
    Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро за активы России
    @ Jonathan Raa/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичный арбитраж постановил взыскать с бельгийской финансовой структуры гигантскую компенсацию за убытки от блокировки активов российского регулятора.

    Инстанция обязала Euroclear Bank выплатить 200 млрд евро, или около 17,3 трлн рублей, передает РИА «Новости». Разбирательство проходило в закрытом режиме.

    «Иск удовлетворен полностью, взыскано 200 миллиарда евро», – сообщил один из участников заседания. Исковое заявление поступило в суд в декабре.

    Центробанк обосновал свои требования тем, что действия ответчика лишили его возможности распоряжаться собственными средствами и ценными бумагами. Общая сумма претензий сформировалась из стоимости замороженных резервов и упущенной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18,1 триллиона рублей.

    В апреле инстанция перенесла слушание дела на 15 мая. Перед вынесением решения разбирательство передали новому судье из-за болезни предыдущего.

    Комментарии (49)
    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 17:08 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    @ Stefano Costantino/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российские войска планируют атаковать почти 20 центров принятия решений Украины – политических и военных объектов.

    Вооруженные силы России готовятся нанести масштабные удары по ключевым центрам принятия решений на Украине. Соответствующее заявление по итогам доклада Главного управления разведки Украины сделал Владимир Зеленский, сообщило издание «Страна».

    «Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты», – подчеркнул он. В качестве иллюстрации к своему сообщению Зеленский опубликовал фотографию, на которой отчетливо виден киевский Офис президента.

    Ранее президент Владимир Путин назвал украинские центры принятия решений целями для новейшего ракетного комплекса «Орешник».

    Комментарии (37)
    15 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ
    Вассерман объяснил причину провала академика Онищенко при сдаче ЕГЭ
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Профессор и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ, а депутат Анатолий Вассерман объяснил такой результат давностью его школьного опыта.

    Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал признание академика РАН Геннадия Онищенко, который рассказал, что не смог сдать ЕГЭ. По словам парламентария, профессор окончил школу очень давно и учился по иной программе, поэтому теперь может не разбираться в части заданий, передает Газета.Ru.

    «Во-первых, если ему попалось задание, где надо только ставить крестики в клеточках, то это скорее всего задание каких-то прошлых лет. Насколько мне известно, в современных пакетах задач ЕГЭ таких вопросов очень мало. Во-вторых, учитывая, как давно он заканчивал школу, и учитывая, что заканчивал он ее по совершенно другой учебной программе, он действительно может что-то в новой программе не понимать, но это не значит, что ее не понимают те, кто по ней учился. Я тоже, кстати, не уверен, что смогу сдать нынешние экзамены в полном объеме. Я все-таки школу закончил в 1969 году и с тех пор, конечно, многое из школьной программы позабыл», – сказал он.

    Говоря о нагрузке на нынешних выпускников, Вассерман вспомнил собственный опыт, когда начиная с шестого класса ежегодно сдавал от четырех до шести экзаменов, и это считалось нормой. По его мнению, сегодня основной стресс детям создают не сами испытания, а паника родителей, убежденных, что школьная нагрузка чрезмерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Геннадий Онищенко, участвовав в эксперименте по сдаче ЕГЭ по просьбе министра просвещения, не справился с заданиями и об этом сам сообщил журналистам.

    Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман сказал о перегрузке школьников из-за методики образования и призыве изменить подход к домашнему заданию.

    Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о штатном прохождении досрочного этапа ЕГЭ-2026 без серьезных технических сбоев и привел данные о числе участников.

    Комментарии (10)
    15 мая 2026, 21:20 • Новости дня
    МИД обличил западные СМИ в тиражировании дипфейка Симоньян
    МИД обличил западные СМИ в тиражировании дипфейка Симоньян
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    МИД России обратил внимание на сгенерированное нейросетями видео, где главред RT Маргарита Симоньян якобы обсуждает отношения Москвы и Еревана.

    В интернете активно распространяется фальшивый ролик, подхваченный западными журналистами, в котором Маргарита Симоньян якобы делает заявления о российско-армянских отношениях, сообщает МИД России в Max.

    «Обратили внимание на очередной дипфейк, распространяемый в социальных сетях, который был подхвачен и намеренно растиражирован западными СМИ», – заявили в российском дипломатическом ведомстве.

    Ролик представляет собой подделку, созданную с помощью нейросетей и технологии синхронизации движения губ. В качестве основы авторы использовали фрагменты интервью главреда телеканалу НТВ от 11 апреля. Создатели фейка проявили крайний цинизм, взяв кадры, на которых журналистка со слезами рассказывает о личных трагедиях: недавно умершем супруге и тяжелобольном ребенке.

    В ведомстве подчеркнули, что западная пресса в очередной раз проигнорировала стандарты журналистики. Издания Euronews и Newsweek даже не попытались найти оригинальное видео, а опровержения от RT либо публиковали мелким шрифтом, либо вовсе оставляли без внимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила западных кураторов в распространении дипфейков с голосом министра иностранных дел Сергея Лаврова.

    Ранее внешнеполитическое ведомство предупредило о появлении в социальных сетях сгенерированного нейросетью видеоролика с самой Захаровой.

    Сама Маргарита Симоньян из-за публикации фейков в британских СМИ намеревалась подать в суд на телевизионную сеть Би-би-си.

    Комментарии (8)
    15 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях

    Путин: Меры поддержки начали работать, что показала статистика за март

    Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика демонстрирует уверенный рост на фоне повышения потребительской активности и снижения уровня безработицы до минимальных значений, заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

    Президент России Владимир Путин на совещании заявил об успехах экономической политики страны, передает сайт Кремля. Глава государства отметил позитивную динамику статистических данных за март текущего года.

    «Меры, решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный», – заявил президент.

    По словам Путина, в марте значительно ускорилась потребительская активность. Оптовая торговля выросла на 8%, а розничная прибавила 6,2%. Безработица в стране остается на минимальной отметке в 2,2%.

    Промышленное производство также показало рост: в марте оно увеличилось на 2,3%. Обрабатывающая промышленность росла еще быстрее, прибавив 3%. В целом валовой внутренний продукт России в марте увеличился на 1,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин сообщил о самом низком уровне безработицы среди государств G20.

    В конце апреля министр труда и соцзащиты Антон Котяков оценил показатель безработицы по итогам прошлого года в 2,2%.

    Комментарии (14)
    15 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    СВР: Украина начала массовую скупку российских Telegram-каналов
    СВР: Украина начала массовую скупку российских Telegram-каналов
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы киевского режима пытаются дестабилизировать ситуацию в России, приобретая популярные Telegram-каналы для скрытого распространения ложных сведений от лица лидеров мнений, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

    Украинские спецслужбы усилили попытки дестабилизировать российское общество, перейдя от телефонного мошенничества к информационным диверсиям, сообщается на сайте ведомства.

    Теперь планируется расшатывать ситуацию в стране под видом распространения патриотического контента.

    В конце апреля 2026 года стартовала кампания по массовой скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов. Предложения о покупке рассылаются со специально созданных фейковых аккаунтов от имени известных публичных деятелей и лидеров общественного мнения.

    Главная цель таких действий – подменить информационное наполнение приобретенных площадок. В дальнейшем ресурсы планируют использовать для распространения дезинформации, а также дискредитации политического руководства и ВС России.

    Таким образом владельцев каналов пытаются втянуть в противоправную деятельность, угрожающую национальным интересам государства.

    В декабре российские силовые структуры выявили связанный с разведкой Украины канал с ложными сведениями о военных. В конце прошлого года правоохранители задержали десять жертв телефонных мошенников за совершение диверсий по заданию Киева.

    Комментарии (28)
    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    Экономист Юшков: Американская нефть не заставит Китай отказаться от российской

    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США
    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай может возобновить покупку американской нефти, но при условии, что Вашингтон сделает шаги навстречу: например, отменит санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизит тарифы на китайские товары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Си Цзиньпину понравилось предложение о закупке нефти у США.

    «Китай ранее импортировал углеводороды из США. Но Штаты никогда не были лидерами по поставке, скажем, нефти в КНР. Речь шла о небольших объемах. Пекин прекратил закупать энергоносители в связи с торговой войной, которую развязал Дональд Трамп», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он допустил, что Китай может возобновить покупку американской нефти, но при ряде условий. «Вашингтон должен сделать шаги навстречу: например, отменить санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизить тарифы на китайские товары или подписать с Пекином более выгодное для Поднебесной торговое соглашение», – рассуждает собеседник.

    Однако, как заметил аналитик, Белый дом не только не отменил импортные пошлины, но и продолжил вводить новые ограничительные меры против Китая. На этом фоне заявление Трампа о готовности КНР закупать нефть из США вызывает вопросы, добавил Юшков. По его мнению, в ближайшее время либо Вашингтон пересмотрит санкционную политику и Пекин действительно начнет покупать американские энергоресурсы, либо выяснится, что слова президента недостоверны.

    «Трампу свойственно преувеличивать, утверждать, что все замечательно, переговоры были супер-успешные, достигнуты сделки. Но на практике его слова зачастую не подтверждаются. Поэтому, на мой взгляд, в истории вокруг закупок энергоносителей следует дождаться статистики за ближайшие месяцы», – считает эксперт. Вместе с тем, если Поднебесная и возобновит импорт американской нефти, речи об отказе от российской не идет.

    «Традиционно Китай берет нашу нефть сорта ВСТО – она малосернистая и в этом плане похожа на американскую. Но в последние месяцы Пекин увеличивал объемы закупки российских энергоресурсов еще и за счет Urals (это сорт высокосернистой нефти). Я сомневаюсь, что КНР будет сокращать импорт нефти из России и одновременно наращивать из США», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с Си Цзиньпином. Президент США считает, что КНР «получает большую часть» энергоресурсов из Ирана.

    «Они согласились с тем, что хотят покупать нефть у Штатов. Они приедут в Техас – мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску», – сказал глава Белого дома в интервью Fox News. Примечательно, что по итогам предыдущей встречи лидеров двух стран в октябре 2025 года Трамп также заявлял, что Пекин согласился закупать американские энергоносители. Каких-либо соглашений при этом подписано не было.

    Напомним, в четверг прошли переговоры президента США и председателя КНР. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    Си заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – сказал он.

    Китайский лидер также назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе. Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов».

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. В пятницу американский и китайский лидеры провели неформальные переговоры. Трамп заявил, что США заключили с Китаем «фантастические торговые сделки», однако он не привел деталей соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    Комментарии (6)
    15 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    Боец ВС России Шорох восемь месяцев один удерживал позицию в Запорожской области

    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    Комментарии (29)
    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    South China Morning Post: Путин посетит Китай 20 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    Комментарии (5)
    15 мая 2026, 17:14 • Новости дня
    Фицо анонсировал передачу европейским политикам важной информации от Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах передать союзникам в Европейском союзе важную информацию после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Да, у меня есть сильная и очень важная информация для союзников, когда я буду с ними, то, конечно, я ее им предоставлю», – заявил словацкий политик на пресс-конференции в городе Гандлова, передает РИА «Новости».

    По словам Фицо, российский лидер предельно четко обозначает свою позицию относительно урегулирования конфликта на Украине. Премьер подчеркнул необходимость донести эти сведения до европейских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо увидел скрытые сигналы для европейских партнеров в позиции президента России.

    Политик предсказал скорые звонки от лидеров стран ЕС с вопросами о деталях переговоров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал словацкому коллеге серьезный разговор после визита в Москву.

    Комментарии (5)
    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    Комментарии (6)
    15 мая 2026, 11:48 • Новости дня
    Лавров: Армения рискует потерять все привилегии в рамках ЕАЭС

    Tекст: Мария Иванова

    Стремление Евросоюза втянуть Армению в свою орбиту ставит под удар партнерские связи республики и грозит ей потерей всех привилегий в рамках ЕАЭС, предупредил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Европейский союз активно пытается втянуть Армению в сферу своего влияния, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, подобная политика может привести к тому, что Ереван потеряет все свои привилегии в рамках ЕАЭС.

    «У нас отношения с Арменией существуют и эти отношения близкие, союзнические. Но в тоже время непростые. Учитывая то, как Запад пытается Армению, вслед за некоторыми другими членами СНГ, подмять под себя, разорвать взаимовыгодные экономические, торговые, инвестиционные связи Армении со своими партнерами по СНГ и ЕАЭС», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

    Западные страны стремятся разрушить устоявшиеся экономические и торговые связи республики с традиционными партнерами. Это происходит в рамках более широкой стратегии по отрыву государств СНГ от взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание вступить в Евросоюз.

    Российский МИД ранее обвинил Брюссель во вмешательстве в армянские парламентские выборы.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен обсудить с Москвой вопрос судьбы обогащенного урана, однако такие консультации начнутся только после перехода Ирана и США к предметному рассмотрению этой темы.

    Власти Ирана намерены поднять вопрос о судьбе обогащенного урана в контактах с Москвой, передает РИА «Новости». Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон начнут решать данную проблему.

    «Как только мы перейдем к этому этапу, очевидно, у нас будет больше консультаций с Россией», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.

    По словам дипломата, сейчас эта сложная тема находится в тупике и не входит в актуальную повестку отношений с американцами. Стороны договорились отложить дискуссию на более поздние этапы. При этом глава ведомства подчеркнул, что Иран высоко ценит инициативу и стремление России помочь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    Вашингтон и Тегеран обсуждают введение долгосрочного моратория на обогащение урана.

    Иранские власти допускают возможность передачи части своих запасов Москве.

    Комментарии (2)
    15 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо не исключил, что распространяемая информация о пристрастии украинского лидера к запрещенным веществам может соответствовать действительности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался о возможной наркотической зависимости Владимира Зеленского, передает МК. Соответствующее заявление политика транслировалось на правительственном канале в день годовщины покушения на его жизнь.

    «Если одна и та же информация повторяется неоднократно, то, на мой взгляд, здесь уместен принцип: нет дыма без огня», – заявил глава словацкого кабмина.

    Политик добавил, что не видит причин, по которым Братислава не могла бы обсуждать темы, уже присутствующие в публичном пространстве.

    Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с журналистом Такером Карлсоном отмечала необычайный прилив энергии у украинского лидера после посещения уборной перед интервью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель пополнила базу ресурса «Миротворец» после интервью Такеру Карлсону.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на это заявления Мендель о зависимости Владимира Зеленского от наркотических препаратов. Дипломат объяснила лояльность западных политиков к данной ситуации широким распространением запрещенных веществ в Европе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады в Польшу
    Украинские банки отказались принимать залог за Ермака
    Фицо анонсировал передачу европейским политикам важной информации от Путина
    Польша запустила сеть спутников для разведки над Россией
    Лукашенко назвал США главным поставщиком гуманитарной помощи в Белоруссию
    Росфинмониторинг внес группу Pussy Riot в реестр террористов и экстремистов
    Трамп придумал новое обидное прозвище для демократов

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Перейти в раздел

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона

    В США лопнул еще один миф, касающийся так называемых утверждений российской пропаганды. Виновницей очередных разоблачений вновь стала глава Нацразведки США Тулси Габбард. Она подтвердила: все, что годами говорила Россия о работе биолабораторий США на Украине и разработке Пентагоном биологического оружия прямо у российских границ – является чистой правдой. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации