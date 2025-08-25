Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Из-за тайфуна в Китае задержались около 600 туристов из России
В китайском городе Санья временно остались около 600 граждан России, чьи рейсы отменили из-за тайфуна, российских туристов временно расселили по гостиницам, сообщил вице-консул генерального консульства России в Гуанчжоу Иван Рымарь.
Около 600 российских туристов не смогли вылететь с острова Хайнань из-за тайфуна, передает РИА «Новости».
Россияне расселены по гостиницам и ожидают возобновления авиасообщения. Вице-консул генерального консульства России в Гуанчжоу Иван Рымарь уточнил, что за последние сутки из города Санья в Россию были отменены четыре рейса.
По словам дипломата, обращений по поводу задержек рейсов в генконсульство от российских граждан не поступало. Он сообщил, что были единичные вопросы по правилам безопасности во время тайфуна, и сотрудники своевременно связывались с людьми, чтобы удостовериться в их безопасности.
Рымарь также отметил, что есть вероятность возобновления рейсов уже в ближайшее время, так как аэропорт Саньи готовится к приему и отправке самолетов.
В минувшее воскресенье на острове был объявлен максимальный уровень экстренного реагирования из-за приближения тайфуна «Каджики».
Ранее власти острова Хайнань приостановили работу учреждений и движение транспорта из-за надвигающегося тропического шторма.
Более 20 тыс. местных жителей эвакуировали в безопасные районы. Скорость ветра во время шторма достигала 38 м/с.