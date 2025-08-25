Из-за тайфуна в Китае задержались около 600 туристов из России

Tекст: Вера Басилая

Около 600 российских туристов не смогли вылететь с острова Хайнань из-за тайфуна, передает РИА «Новости».

Россияне расселены по гостиницам и ожидают возобновления авиасообщения. Вице-консул генерального консульства России в Гуанчжоу Иван Рымарь уточнил, что за последние сутки из города Санья в Россию были отменены четыре рейса.

По словам дипломата, обращений по поводу задержек рейсов в генконсульство от российских граждан не поступало. Он сообщил, что были единичные вопросы по правилам безопасности во время тайфуна, и сотрудники своевременно связывались с людьми, чтобы удостовериться в их безопасности.

Рымарь также отметил, что есть вероятность возобновления рейсов уже в ближайшее время, так как аэропорт Саньи готовится к приему и отправке самолетов.

В минувшее воскресенье на острове был объявлен максимальный уровень экстренного реагирования из-за приближения тайфуна «Каджики».

Ранее власти острова Хайнань приостановили работу учреждений и движение транспорта из-за надвигающегося тропического шторма.

Более 20 тыс. местных жителей эвакуировали в безопасные районы. Скорость ветра во время шторма достигала 38 м/с.