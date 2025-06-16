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Группа российских ученых покинула Тегеран и прибыла в Москву рейсом из Баку
Российские ученые смогли покинуть Тегеран и прибыть в Москву рейсом из Баку
Группа российских ученых в составе 12 человек, которые принимали участие в научной экспедиции БРИКС, покинули Тегеран и прибыли в Москву рейсом из Баку, сообщила пресс-секретарь Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Алена Исакова.
«Сегодня в Москву из Баку прибыли 12 участников научной делегации фонда Горчакова, принимавших участие в "Просветительской экспедиции БРИКС", которая проходила в Тегеране с 12 по 14 июня», – сообщила она ТАСС.
Исакова уточнила, что фонд помог возвращению экспертов из Тегерана.
Напомним, круглосуточная горячая линия департамента ситуационно-кризисного центра МИД: +7 (495) 695-4545, эл. почта dskc@mid.ru.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.
До этого сообщалось, что Израиль нанес удар по зданию гостелерадио Ирана. Тегеран в ближайшие часы планирует атаковать израильские военные объекты, среди которых названа стратегическая авиабаза.