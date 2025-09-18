Ученый сообщил о пролете опасного астероида мимо Земли

Потенциально опасный астероид 2025 FA22 прошел мимо Земли и Луны

Tекст: Мария Иванова

Потенциально опасный астероид 2025 FA22 диаметром около 300 метров безопасно пролетел мимо Земли и сейчас отдаляется от нашей планеты, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, передает РИА «Новости».

По его словам, в 10.41 по московскому времени астероид прошел на минимальном расстоянии от Земли и Луны, что позволило ученым точно подтвердить отсутствие угрозы столкновения.

Астероид 2025 FA22 был обнаружен в марте этого года и некоторое время возглавлял список наиболее опасных для Земли объектов по версии Европейского космического агентства. Впрочем, уже за сутки до сближения вероятность опасности была значительно снижена, однако учёные смогли сделать окончательный вывод только после прохода объекта.

Богачев объяснил, что, хотя астероид уже удаляется от Земли, его яркость на небе увеличивается, поскольку теперь он полностью освещен Солнцем. Наибольшей видимости объект достигнет 20-21 сентября, однако наблюдать его можно будет лишь через телескопы с апертурой не менее 30 сантиметров.

Следующее сближение этого астероида с Землей ожидается 20 августа 2026 года, но оно будет проходить в 25 раз дальше, чем сейчас. Опасно близкие пролеты прогнозируются лишь в 2089 и 2173 годах, однако траектория астероида может измениться, отметил ученый.

Напомним, накануне ученые ИКИ РАН сообщили о сближении 290-метрового астероида FA22 с Землей 18 сентября.

Между текм на околоземной орбите обнаружена новая «квазилуна».