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СК: Убившая отца в Москве девочка защищала сестру от ножа
Девочка-подросток в столице нанесла отцу смертельное ножевое ранение в шею, когда он замахивался ножом на ее старшую сестру, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Мужчина начал конфликт с 20-летней дочерью, желая оформить на нее кредит. Во время ссоры он взял кухонный нож и несколько раз замахнулся на девушку, попав ей по ладони, пояснили в СК, передает ТАСС.
В этот момент младшая сестра нанесла отцу ножевое ранение в шею.
Следователи изъяли нож и допрашивают дочерей погибшего. Предварительно установлено, что отец злоупотреблял алкоголем и применял насилие к дочерям.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская уточнила, что семья девочки не состояла на учете. Девочка характеризуется положительно как в образовательной организации, так и в окружении. Ярославская призвала воздержаться от скоропалительных выводов, так как все обстоятельства будут тщательно расследованы.
Напомним, в Москве 15-летняя девочка убила отца после конфликта, связанного с его намерением оформить кредит на старшую дочь. Убитый дочерью-подростком имел судимости за нападение на полицейского и хранение наркотиков.