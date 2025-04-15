СК: Убившая отца в Москве девочка защищала сестру от ножа

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина начал конфликт с 20-летней дочерью, желая оформить на нее кредит. Во время ссоры он взял кухонный нож и несколько раз замахнулся на девушку, попав ей по ладони, пояснили в СК, передает ТАСС.

В этот момент младшая сестра нанесла отцу ножевое ранение в шею.

Следователи изъяли нож и допрашивают дочерей погибшего. Предварительно установлено, что отец злоупотреблял алкоголем и применял насилие к дочерям.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская уточнила, что семья девочки не состояла на учете. Девочка характеризуется положительно как в образовательной организации, так и в окружении. Ярославская призвала воздержаться от скоропалительных выводов, так как все обстоятельства будут тщательно расследованы.

Напомним, в Москве 15-летняя девочка убила отца после конфликта, связанного с его намерением оформить кредит на старшую дочь. Убитый дочерью-подростком имел судимости за нападение на полицейского и хранение наркотиков.