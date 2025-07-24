Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.0 комментариев
Взорвавшаяся в Люберцах петарда напугала местных жителей
В городе Люберцы в Подмосковье неизвестные кинули из окна машины петарду, которая своим взрывом разбудила и напугала местных жителей, сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел ночью 24 июля на улице военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) в поселке Мирный, жители ЖК «Томилино парк» проснулись от громкого взрыва, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в ночное время по этому району проехал автомобиль, предположительно, пассажир машины выкинул что-то дымящееся из окна, после чего произошел взрыв с белым дымом.
Источник сообщил, что, по предварительным данным, неизвестные выкинули из окна петарду.
В мае жителей Ставрополя напугал взрыв газа в жилом многоэтажном доме.