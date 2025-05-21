Очевидцы рассказали о последствиях взрыва в многоэтажке Ставрополя

Tекст: Алексей Дегтярев

Жительница Ксения рассказала «Газете.Ru», что взрыв в соседнем доме разбудил ее громким грохотом, после чего стены в квартире будто пошатнулись. Через три-пять минут на место прибыли полицейские, которые через рацию попросили жильцов выйти на улицу и убрать машины.

После этого на место прибыли машины скорой помощи и пожарные. «Через 10 минут машина ППС подъехала к реанимации и передали медикам девушку. Больше пострадавших не видели», – рассказала Ксения.

Другая местная жительница Анна также сообщила, что экстренные службы прибыли очень быстро, в течение пяти минут после взрыва. Она отметила, что взрыв произошел в семь утра и вызвал такую волну, что в соседних домах и на нижних этажах выбило стекла. Несколько человек сначала посчитали, что взрыв мог произойти из-за прилета беспилотника.

По словам еще одной жительницы Альбины, пожарным не сразу удалось пробраться к месту происшествия, потому что двор был заставлен машинами, а не все водители уступали дорогу. Она отметила, что взрыв был слышен даже в соседних домах, а припаркованные во дворе машины засыпало кирпичами.

Напомним, взрыв газа произошел утром 21 мая в квартире 18-этажного дома на улице Тухачевского. Пострадали три человека, в городе ввели режим ЧС.