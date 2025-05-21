Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.6 комментариев
В Ставрополе после взрыва газа решили ввести режим ЧС
Ставропольские власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в городе после взрыва газа в жилой многоэтажке, сообщил глава города Иван Ульянченко.
Планируется эвакуировать жильцов трех подъездов пострадавшего дома, всех нуждающихся намерены расселить в гостиницы, сказал Ульянченко ТАСС.
Он также пояснил, что распорядился обеспечить людей всем необходимым.
Между тем в региональном Главном управлении МЧС уточнили, что при взрыве было повреждено более 50 машин и пять квартир.
Напомним, взрыв газа произошел утром 21 мая в квартире 18-этажного дома на улице Тухачевского. Пострадали три человека.