Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.4 комментария
Взорвавшего банкомат мужчину задержали в Москве
Сотрудники полиции в Москве задержали мужчину 2005 года рождения, повредившего банкомат на улице Снежной, благодаря камерам видеонаблюдения и поддержке Росгвардии, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Сотрудники московской полиции совместно с Росгвардией задержали молодого мужчину, причастного к повреждению банкомата на улице Снежной. Задержание стало возможным благодаря камерам видеонаблюдения, которые помогли установить личность нарушителя, передает ТАСС.
По данным пресс-службы столичного ГУ МВД, задержанным оказался мужчина 2005 года рождения. Он был пойман по месту своего проживания на улице Енисейской. После задержания его доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел для дальнейших разбирательств.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса России, касающейся хулиганства. В настоящее время проводится расследование, чтобы уточнить все обстоятельства произошедшего.
В правоохранительных органах также сообщили, что банкомат был поврежден в результате взрыва трех петард. По предварительной версии, именно подрыв петард стал причиной повреждения оборудования. Правоохранители уточнили, что в действиях задержанного не выявлено украинского следа.
Напомним, в четверг у банкоматов в ТЦ «Свиблово» в Москве произошел взрыв, камеры запечатлели, что к одному аппарату незадолго до ЧП подходил мужчина. Позже стало известно, что подозреваемый в подрыве банкомата в столице, по предварительным данным, действовал по указанию аферистов.