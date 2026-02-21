На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.11 комментариев
Военный эксперт связал контроль над Карповкой с подготовкой к освобождению Донбасса
Дандыкин назвал взятие Карповки подготовкой к освобождению Донбасса
Контроль над Карповкой в ДНР стал одним из этапов подготовки к масштабным боям за полное освобождение Донбасса, особенно Славянско-Краматорской агломерации, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Началась подготовка к битве за полное освобождение Донбасса, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, передает Lenta.ru. Эксперт отметил, что контроль над Карповкой в Донецкой народной республике стал важной вехой в продвижении российских войск на этом направлении.
«На фронте неделя у нас с пятницы по пятницу. Сегодня начало очередной недели, которая начинается с освобожденного населенного пункта. Их еще много. Десятки. А вполне вероятно, если маленькие брать, то и сотни. Так или иначе, мы продвигаемся вперед», – заявил Дандыкин. По его словам, сейчас началась прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса, в первую очередь Славянско-Краматорской агломерации.
Дандыкин также добавил, что Вооруженные силы Украины заметно ослаблены из-за переброски резервов на другие направления – в частности, на сумское и запорожское. По его оценке, украинским военным не хватает сил для полноценного сопротивления, и основным их средством воздействия остаются удары беспилотниками по российским приграничным и внутренним регионам.
Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике.