Дандыкин назвал взятие Карповки подготовкой к освобождению Донбасса

Tекст: Вера Басилая

Началась подготовка к битве за полное освобождение Донбасса, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, передает Lenta.ru. Эксперт отметил, что контроль над Карповкой в Донецкой народной республике стал важной вехой в продвижении российских войск на этом направлении.

«На фронте неделя у нас с пятницы по пятницу. Сегодня начало очередной недели, которая начинается с освобожденного населенного пункта. Их еще много. Десятки. А вполне вероятно, если маленькие брать, то и сотни. Так или иначе, мы продвигаемся вперед», – заявил Дандыкин. По его словам, сейчас началась прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса, в первую очередь Славянско-Краматорской агломерации.

Дандыкин также добавил, что Вооруженные силы Украины заметно ослаблены из-за переброски резервов на другие направления – в частности, на сумское и запорожское. По его оценке, украинским военным не хватает сил для полноценного сопротивления, и основным их средством воздействия остаются удары беспилотниками по российским приграничным и внутренним регионам.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике.