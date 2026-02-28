35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.5 комментариев
США заявили о минимальных последствиях ударов Ирана по военным базам
CENTCOM: Ущерб военным базам США после ответных ударов Ирана минимален
Американские базы на Ближнем Востоке выдержали иранский ракетно-дроновый обстрел, получив минимальные повреждения и избежав боевых потерь среди личного состава, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявляет, что последствия ответных действий Тегерана не повлияли на боеспособность подразделений, передает РИА «Новости».
«Ущерб, нанесённый американским объектам, был минимальным и не повлиял на проведение операций», – говорится в официальном заявлении ведомства.
Военные уточнили, что после первой волны атак союзникам удалось перехватить сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов. Информации о погибших или раненых среди американского контингента в регионе не поступало.
Обострение началось после того, как Вашингтон и Израиль нанесли удары по территории исламской республики, включая Тегеран, что привело к жертвам среди гражданских. В ответ иранская сторона атаковала израильские земли и военные объекты Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
Эскалация произошла на фоне переговоров по «ядерной сделке» в Женеве.
МИД России осудил действия западных стран, возложив на них полную ответственность за негативные последствия созданного кризиса.
При этом военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что если данные о гибели и ранении 200 американских военнослужащих подтвердятся хотя бы частично, то для США это очень серьезный звонок.