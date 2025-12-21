Полиция начала проверку нападения фитнес-тренера на девушку в Рыбинске

Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.3 комментария
Полиция начала проверку против ударившего девушку ногой фитнес-тренера в Рыбинске
Полиция города Рыбинск Ярославской области инициировала проверку после инцидента с участием местного фитнес-тренера, который толкнул и ударил девушку ногой в одном из супермаркетов.
В сети появилось видео с места происшествия: мужчина вместе с подругой выходил из магазина, когда одновременно с ними через ту же дверь зашла еще одна девушка. На кадрах видно, как мужчина сначала толкает вошедшую, а потом бьет ее в грудь ногой, в результате чего она падает, передает РИА «Новости».
По словам пользователей соцсетей, причиной агрессии якобы стало то, что девушка не пропустила вперед подругу тренера. В пресс-службе УМВД по региону подтвердили начало проверки по факту произошедшего, уточнив, что ЧП случилось 15 декабря.
Фитнес-клуб DDX Fitness Рыбинск в официальном заявлении подтвердил, что на видео действительно их сотрудник. Представители клуба отметили: «Наша команда осведомлена о ситуации с участием тренера-партнера DDX Fitness, случившейся в одном из магазинов города. Мы не приемлем проявление насилия в любых формах». Клуб добавил, что по итогам внутренней проверки договор с тренером расторгнут в полном соответствии с законом.
