Курьер назвал причину избиения пенсионерки в Новосибирске
В Новосибирске бывший курьер признался, что ударил пожилую женщину ногой после полученного оскорбления в подземном переходе.
Бывший курьер сервиса доставки «Купер» признался в избиении пенсионерки в центре Новосибирска, сообщает ТАСС.
По информации правоохранительных органов, мужчина объяснил свой поступок тем, что пожилая женщина якобы его оскорбила. На допросе курьер подтвердил, что ударил женщину, подчеркнув, что сделал это из-за обиды на ее слова.
На данный момент 28-летний молодой человек задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения. По данным полиции, инцидент произошел поздно вечером 1 декабря в подземном переходе на площади Ленина. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, мужчина с фирменным зеленым рюкзаком подошел к женщине сзади и ударил ее ногой в голову.
В результате удара пенсионерка упала и сильно ударилась головой о пол и стену. После публикации видеозаписи руководство «Купера» заявило, что уволило сотрудника. Сейчас следствие продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. Возбуждено дело.
Накануне полиция задержала бывшего курьера службы доставки «Купер», подозреваемого в избиении пожилой женщины, на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный.