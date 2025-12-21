Госаудитслужба Украины анонсировала аудит 88 оборонных предприятий

Tекст: Ольга Иванова

На Украине с 23 декабря стартует масштабная проверка почти 90 предприятий, связанных с оборонной сферой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Госаудитслужбы Украины Аллы Басалаевой. Аудит коснется 86 компаний оборонно-промышленного комплекса и двух госпредприятий министерства обороны – «Агентство оборонных закупок» и «Государственный оператор тыла».

Как отметила глава службы, аудит инициирован после недавнего коррупционного скандала в энергетике. По ее словам, аудит оборонной сферы в 2023 году уже выявил множество нарушений, что стало причиной заведения уголовных дел и увольнения ряда чиновников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обвинили группу сотрудников оборонного предприятия на Украине в хищении свыше 102 млн гривен, выделенных на закупку динамической защиты для танков.